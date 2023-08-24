الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفي: انضمام مصر لتكتل "بريكس" دليل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي

بريكس
بريكس

قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، إن السياق العالمي الجديد يفرض متغيرات مهمة جدًا بعد أزمة كورونا والحرب الأوكرانية.

وأضاف يعقوب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" أن انضمام مصر لتكتل البريكس يدل على أن الاقتصاد المصري نفَّذ كل الإجراءات المطلوبة لأن يكون واحدًا من أهم الاقتصاديات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقارة كلها، وبالتالي الاقتصاد المصري واعد بناء على الإجراءات التي تمت خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى أن العالم يبحث على شكل جديد للاقتصاد العالمي ومزيد من الأقطاب المتعددة في المشهد الاقتصادي العالمي.

وأكد أن خطوة انضمام مصر لتجمع البريكس غاية في الأهمية؛ لأن بعض نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي الذي يركز على قطاعات الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحديث البنية الأساسية على مدار العشر سنوات فمصر عملت الأساس للانطلاق الاقتصادي.

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