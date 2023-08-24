أستاذ استثمار: الدول المنضمة لـ"البريكس" ستزيد من ثقل التحالف

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار بجامعة القاهرة، إن الدول التي انضمت اليوم إلى مجموعة البريكس سوف تزيد من ثقل هذه المجموعة، حيث تعد روسيا من كبرى الدول العالمية في إنتاج الحبوب الغذائية، وانضمام مصر والسعودية اليوم يعني الاستقرار في الإنتاج النفطي للدول الأعضاء.

“البريكس”

وأكد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لـ"نشرة أخبار دي إم سي" المذاعة عبر فضائية “دي إم سي”، أن البريكس بها أعضاء مثل الصين والهند قطعوا طريقاً كبيراً في عملية التنمية الشاملة، وبالتالي سيكون هناك تبادل لعوامل التنمية بين الدول الأعضاء.

أضاف أن انضمام مصر لهذه القمة يعني ارتفاع معدل التبادل التجاري الفترة المقبلة مع الدول الأعضاء، وستكون القيمة المستفادة من التبادل التجاري مرتفعة بصورة كبيرة نتيجة التعامل بالعملة المحلية.

التدفق السياحي على الدول الأعضاء

وتابع "استخدام العملات المحلية في التعامل التجاري بين دول البريكس أمر في غاية الأهمية، كما أن طرح رؤية حول التعامل وفق عملة موحدة لدول البريكس أيضاً عامل في غاية الأهمية، مشيراً أنه سيكون هناك تدفق سياحي هام على جميع الدول الأعضاء في هذا التحالف".

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