"القاهرة الإخبارية": هذه العوامل أهلت مصر لعضوية "بريكس"

قال أحمد بشتو، موفد القاهرة الإخبارية، إن أعضاء بريكس في بيان رسمي لهم أكدوا أن هناك الكثير من العوامل التي أهلت مصر للانضمام لعضوية هذا التحالف، ومن بين هذه العوامل الناتج المحلي، الاستقرار المالي، الكتلة السكنية الكبيرة، والموقع الاستراتيجي الذي تتميز به مصر، وأيضًا التوازن في العلاقات الخارجية.

الانضمام الحديث لـ"بريكس"

وأكد أحمد بشتو، خلال حديثه لكاميرا “القاهرة الإخبارية”، أن القمة أكدت أيضًا أن المملكة العربية السعودية تتمتع بدور ملحوظ في منظمة “أوبك” وأيضًا علاقاتها الخارجية تتميز بالتوازن، ولهذا كانت السعودية من ضمن البلدان المؤهلة للدخول بهذا التحالف العالمي.

وأضاف في حديثه، أن التقارب الجغرافي بين الدول المنضمة حديثاً لـ"البريكس" لعب دورًا كبيرًا في مرحلة التأهيل للانضمام.

وتابع:" الدول المنضمة للبريكس حديثًا سوف تضيف ثقلًا سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا لهذه القمة، حيث تعد السعودية وروسيا من أكثر دول العالم المنتجة للنفط، وبالتالي هذا الثقل في مجال الطاقة يزيد من قوة الحلف، ولهذا قال بوتين إن روسيا ستكون ملتزمة بتأمين مصادر الطاقة للدول الأعضاء".

انخفاض القوة الدولارية

واستطرد:" هذا التحالف يسعى إلى زيادة النمو المتبادل بين الدول الأعضاء، خاصة أن التبادل بين هذه الدول الأعضاء سيكون من خلال العملة المحلية، وبالتالي سيكون هناك تراجع شديد في القيمة الدولارية الفترة المقبلة".