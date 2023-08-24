الخميس 24 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": هذه العوامل أهلت مصر لعضوية "بريكس"

بريكس
بريكس

قال أحمد بشتو، موفد القاهرة الإخبارية، إن أعضاء بريكس في بيان رسمي لهم أكدوا أن هناك الكثير من العوامل التي أهلت مصر للانضمام لعضوية هذا التحالف، ومن بين هذه العوامل الناتج المحلي، الاستقرار المالي، الكتلة السكنية الكبيرة، والموقع الاستراتيجي الذي تتميز به مصر، وأيضًا التوازن في العلاقات الخارجية.

الانضمام الحديث لـ"بريكس"

وأكد أحمد بشتو، خلال حديثه لكاميرا “القاهرة الإخبارية”، أن القمة أكدت أيضًا أن المملكة العربية السعودية تتمتع بدور ملحوظ في منظمة “أوبك” وأيضًا علاقاتها الخارجية تتميز بالتوازن، ولهذا كانت السعودية من ضمن البلدان المؤهلة للدخول بهذا التحالف العالمي.

وأضاف في حديثه، أن التقارب الجغرافي بين الدول المنضمة حديثاً لـ"البريكس" لعب دورًا كبيرًا في مرحلة التأهيل للانضمام.

وتابع:" الدول المنضمة للبريكس حديثًا سوف تضيف ثقلًا سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا لهذه القمة، حيث تعد السعودية وروسيا من أكثر دول العالم المنتجة للنفط، وبالتالي هذا الثقل في مجال الطاقة يزيد من قوة الحلف، ولهذا قال بوتين إن روسيا ستكون ملتزمة بتأمين مصادر الطاقة للدول الأعضاء".

انخفاض القوة الدولارية 

واستطرد:" هذا التحالف يسعى إلى زيادة النمو المتبادل بين الدول الأعضاء، خاصة أن التبادل بين هذه الدول الأعضاء سيكون من خلال العملة المحلية، وبالتالي سيكون هناك تراجع شديد في القيمة الدولارية الفترة المقبلة".

القاهرة الإخبارية موفد القاهرة الإخبارية أحمد بشتو بريكس انضمام مصر للبريكس

مواد متعلقة

نبيل نعيم: عمر عبدالرحمن قال لنا «الإخوان بيجمعوا ملايين فى أمريكا».. والإرهابيون حاولوا اغتيالى لمعارضتى الأفكار التكفيرية

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

المستشار معتز خفاجى: تلقيت تهديدات بالذبح من «الإخوان».. ومتهم قال لى: سمعتهم يخططون لاغتيالك بـ«آر بى جى»

مدحت العدل: يوم فوز «الإخوان» بالرئاسة «نزلت على عينى شاشة سودا».. وبكيت من الفرح فى «٣ يوليو»

خبراء مكافحة الإرهاب فى الأمم المتحدة: إفريقيا هى بؤرة الإرهاب فى العالم

مع زيادة أسعار «البراندات».. من أين يبتاع المصريين ملابس العيد؟

أيام الثورة والخلاص 3.. مجدى أحمد على: الشعب أدرك أن شعارات الإخوان مجرد أوهام و«سكة» لاختطاف البلد.. ودور الجيش فى الأحداث كان شديد الحكمة

أيام الثورة والخلاص.. أسامة سرايا: مؤامرة الإخوان ظهرت عندما زار مرسى روسيا وطلب أسلحة بـ10 مليارات دولار وقال «ستكون لنا وليست للدولة»

الأكثر قراءة

إحباط محاولة تهريب نقد أجنبي ومصري بمطار برج العرب

نقيب التمريض تجتمع مع وزير المالية لمناقشة سبل تحسين أحوال المهنة

بشراكة مصرية أسترالية.. إنشاء أكبر مصنع لإنتاج ألبان الأطفال فى الشرق الأوسط (خاص)

تفعيل عضويتها فى بنك التنمية الجديد.. ما مزايا انضمام مصر لـ"بريكس"؟

زيادة التبادل التجارى والاستثمارات.. ماذا يعنى انضمام مصر لـ"بريكس"؟ (انفوجراف)

"القاهرة الإخبارية": انضمام مصر والإمارات والسعودية لـ"بريكس" يجعلها الأقوى اقتصاديًا عالميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

وائل لطفي

المتغطى بالغرب عريان

ماجد حبته

العالم علمين

مدحت بشاى

المحتوى الدرامى

عبد الرحيم طايع

السيدة إلهام شاهين

محمد رفعت

محافظون وتجارب (14) فخر المنصورة

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)