الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حلمي": انضمام مصر لمجموعة "البريكس" نقطة تحول في تاريخ الاقتصاد المصرى

المهندس أحمد حلمي
المهندس أحمد حلمي

أكد المهندس أحمد حلمي، أمين حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، أن انضمام مصر رسمياً لمجموعة البريكس، والذي سيدخل حيز التنفيذ من يناير 2024، يشكل نقطة تحول في تاريخ الاقتصاد المصرى الحديث.

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انتصار اقتصادي 

وأوضح حلمي، خلال تصريحات صحفية، أن هذه الخطوة تعد انتصار اقتصادي وسياسي كبير للقيادة السياسية المصرية، لأنها ستساعدنا فى التخلص من الأزمة الاقتصادية الحالية وهيمنة العملة الأمريكية الدولار، وتخفيف الضغط على استخدام الدولار فى استيراد مصر للسلع الأساسية والغذائية. 

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ثلث الاقتصاد العالمي

وأشار أمين حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، أن تجمع "بريكس" يعد أحد أكبر التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، حيث أنه يضم في عضويته البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. ويمثل التجمع نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، و26% من مساحة العالم، و43% من سكان العالم، وينتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم.

وأوضح المهندس أحمد حلمي، أن موافقة دول مجموعة "البريكس" على انضمام مصر لهذا التحالف، هو دليل على قوة الاقتصاد والدولة المصرية، وللتأكيد على المكانة الدولية التي تتمتع بها مصر.

وأعلن اليوم الخميس،  رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا،  أن مجموعة البريكس قررت دعوة مصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات والأرجنتين ليصبحوا أعضاء في المجموعة.

وقال رامافوزا، إن الأعضاء الجدد سينضمون بداية من يناير من العام المقبل ٢٠٢٤.

كما تقدمت أكثر من 20 دولة بطلبات للانضمام إلى المجموعة، بما فيها الجزائر والسعودية والأرجنتين وبنجلادش وكوبا ومصر وإثيوبيا وإيران وفيتنام. وأعربت أخرى مثل المكسيك وباكستان وتركيا عن اهتمامها بالعضوية

ويعد هذا الانضمام بمثابة التوسع  الثاني فقط في تاريخ المجموعة، التي تركز على التنمية الاقتصادية وزيادة صوت أعضائها في المنتديات العالمية.

كما رحّب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، خلال كلمته في أعمال قمة بريكس في جنوب أفريقيا بانضمام الأعضاء الجدد لمجموعة البريكس بعد دعوة رسمية لمصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات والأرجنتين للانضمام في مجموعة البريكس .

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أستاذ استثمار: دول بريكس تمثل ثُلث اقتصاد العالم وقوة نووية كبيرة

انضمام مصر رسميا لمجموعة البريكس المهندس أحمد حلمي حزب مصر أكتوبر محافظة الاسكندرية الاقتصاد المصرى

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