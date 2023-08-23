الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ استثمار: دول بريكس تمثل ثُلث اقتصاد العالم وقوة نووية كبيرة

البريكس
البريكس

تحدث الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، عن أهمية تنمية العلاقات بين الدول الإفريقية ودول بريكس، مشيرًا إلى أن دول بريكس تمثل نصف سكان العالم وثلث اقتصاد العالم تقريبًا.

وقال بدرة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" إن دول البريكس قوة نووية لا يُستهان بها في العالم، متابعًا: "الصين والهند وروسيا قوة نووية عظمى ولديها جزء كبير من التكنولوجيا التي وصلت بها إلى خارج الغلاف الجوي".

وأضاف أن دول بريكس وخصوصًا الصين تسعى لاستثمار أموالها مع الشركاء في العالم، مشيرًا إلى أن قادة بريكس اليوم تحدثوا عن استخدام المؤسسات الاقتصادية العالمية سياسيًا.

وأكد أن تلك الدول اعترفت بهيمنة الدولار غير الهادفة للتنمية، مضيفًا: "الدولار أصبح اليوم سلاحًا وليس عملة للتبادل والمعاملات التجارية".

وأشار إلى أن اجتماعات بريكس أكدت ضرورة إدخال عملة جديدة بدلًا من الدولار وهذا أمر مهم جدًا، متابعًا: "أنا لا أميل لعملة أخرى، لأن لا تأمن مكر السياسة في العالم، لكن أميل دائمًا إلى وجود تبادل بالعملات المحلية أولًا كدول، وبعدها نجتاز تلك المرحلة وتكون هناك سلة عملات ويكون الاحتياطي الذهب".

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