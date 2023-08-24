بعد انضمام مصر.. ما هو تجمع بريكس وما أهميته؟

تتوالى تهنئة الدولة الصديقة بقرار مجموعة بريكس المنعقدة في جنوب إفريقيا بإعلان الموافقة على انضمام مصر ودول أخرى إلى المنظمة التي تضم الدول صاحبة الاقتصاديات الأسرع نموا في العالم.

ما هو تجمع بريكس؟

"الدستور" يستعرض في السطور التالية، أبرز المعلومات عن مجموعة بريكس.

- تعني كلمة بريكس BRICS الحروف الأولى من أسماء الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

- ويمثل تجمع بريكس نحو ربع ثروة العالم، و23% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

- يمثل أيضا نا يصل إلى 42% من سكان العالم، وأكثر من 16% من التجارة العالمية.

- تعتبر المجموعة نفسها بديلا عن الهيمنة الاقتصادية الغربية.

- الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أبرز القادة المشاركين في قمة جنوب إفريقيا.

- جاءت مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو، فيما حضر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى جوهانسبرج ممثلا لبلاده.

- ناقشت قمة بريكس الحالية، معايير توسع المجموعة، وإدخال أعضاء جدد، يحضرون بصفتهم الجديدة في قمة 2024، المقرر عقدها في روسيا.

- رفعت القمة الحالية شعار بريكس وإفريقيا: شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة.

- أعلنت مجموعة بريكس قبول انضمام مصر والسعودية والإمارات وإثيوبيا والأرجنتين وإيران إلى بريكس.

- كانت 23 دولة قدمت طلبات رسمية للانضمام لبريكس، منها الجزائر والبحرين والسلطة الفلسطينية.

- انضمام دول عربية إلى المجموعة محطة مهمة في تحول موازين القوى الاقتصادية العالمية، بحسب BBC.

- تمتلك مجموعة بريكس القمح والنفط والمعادن المهمة مثل الحديد، أو المعادن النادرة المستخدمة في الصناعات التكنولوجية.

توسعات جديدة

وأعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، عن دعوة كل من الأرجنتين ومصر وإيران والسعودية والإمارات لعضوية مجموعة بريكس ابتداء من 2024.

وكان رئيس جنوب إفريقيا قد قال إن قمة بريكس تعد محركا أساسيا للنمو العالمي، وتهدف إلى ترسيخ التنمية المستدامة ودعم الاقتصادات الناشئة، كما تعتبر رمزا لتوفير الفرص الاقتصادية المتكافئة للجميع.

واتفق زعماء البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا بريكس على توسيع مجموعتهم، وهو ما سيكون أول توسع منذ عام 2010.