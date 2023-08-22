الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث اقتصادي: قمة البريكس تهدف ظهور عالم متعدد الأقطاب

البريكس
البريكس

 قال محمد شادي، الباحث الاقتصادى بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن قمة البريكس المنعقدة في جنوب أفريقيا تأتى في سباق مع الزمن، وذلك لأن العالم يبحث عن تشكيل نظام جديد يتكون من أقطاب متعددة.

قمة بريكس 


وأكد الباحث الاقتصادى بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن قمة بريكس تأتى من الأقطاب الثلاثة الكبار الذين يحاولون تشكيل هذه الأقطاب وهم الهند والصين وروسيا.

 

وأضاف في حديثه، أن الصين وروسيا والهند من أكثر دول العالم التي تأثرت سلباً من النظام العالمية الحالي، ولهذا تسعى هذه الدولة إلى تشكيل عالم متعدد الأقطاب من خلال هذه القمة العالمية.

عالم متعدد الأقطاب 

وتابع:" دول البريكس بهم أكثر من 40% من يسكان العالم وأكثر من 40% من الناتج المحلى العالمى، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية تسىء استخدام النظام العالمى الحالى، والدولار ونظام التحولات وتسىء استخدام العقوبات التي تطول 27 دولة حتى الآن وتسىء استخدام موارد الطاقة، ولهذا هناك إقبال عالمي على الانضمام لهذه القمة".


 

 

محمد شادي قمة البريكس الحياة اليوم الحياة عالم متعدد الأقطاب

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