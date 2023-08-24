تاون جاس: أعمال صيانة في شارع البوهي بامبابة الأحد المقبل

أعلنت منذ قليل، الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن «تاون جاس »، عن إجراء أعمال صيانة بشارع البوهي مع شارع البصراوي بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، الأحد المقبل الموافق 27 أغسطس، بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً.

وتهيب الشركة بالعملاء والمواطنين عدم الإنزعاج عند الشعور بالرائحة وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان المواطنين و العملاء، و لن يتم قطع الغاز، وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء.

وكشف بيان للشركة أنه وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الإتصال من اي تليفون أرضي بطوارىء الشركة علي منظومه الشكاوي الحكوميه الموحده ١٦٥٢٨، و خدمة العملاء ١٩١٢.

الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن « تاون جاس »

وفي سياق متصل، سعت وزارة البترول والثروة المعدنية، خلال الفترة الماضية، إلى تنفيذ استراتيجية توصيل الغاز للمنازل ضمن تنفيذ مشروع تطوير قرى الريف والنجوع الأكثر احتياجاً، بمبادرة "حياة كريمة" لتحقيق أهدافها في توفير هذه الخدمة الحضارية لأهالي هذه القرى وذلك بديلاً عن أعباء استخدام وتداول أسطوانات البوتاجاز.

كيف تتعاقد على توصيل الغاز لمنزلك؟

وكشف الوزارة في وقت سابق، عن المستندات المطلوبة للتعاقد علي توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وهي:

أولًا : صورة عقد الإيجار أو مستندات الملكية، و إيصال كهرباء حديث باسم المشترك، و صورة بطاقة تحقيق الشخصية أو جواز السفر (الأصل للاطلاع)، ما يثبت سداد قيمة تكاليف تنفيذ الأعمال.

ثانيا : بالنسبة للكمبوند (موافقة الكمبوند او موافقة اتحاد الشاغلين).

ثالثا: بالنسبة للجمعيات (موافقة دخول مرافق الغاز بجواب موجه باسم الشركة)، بالنسبة لهيئة المجتمعات العمرانية ( محضر الاستلام + إيصال المساهمة في شبكة الغاز مسدودة بالجهاز).

شروط توصيل الغاز للمحال التجارية

وذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية شروط توصيل الغاز الطبيعي للأنشطة التجارية والمخابز الإفرنجية وهي كالتالي :