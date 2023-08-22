"تاون جاس" تؤسس أول فرع خارجي لها في السعودية

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، تأسيس الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي تاون جاس، أول فرع خارجي لها في المملكة العربية السعودية.

وتأتي تلك الخطوة في إطار استراتيجية طموحة لقطاع البترول والغاز يدعمها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية للتوسع والانتشار، وزيادة حجم الأعمال لشركاته المتخصصة في الدول العربية والأسواق الخارجية خاصة التي تشهد نموا كبيرا، وحركة تطور في تنفيذ المشروعات والبنية التحتية كالمملكة العربية السعودية مما يمثل فرصا للشركات لزيادة حجم الأعمال خاصة إن شركات المشروعات بقطاع البترول لها تواجد ملموس في السوق السعودية وتسهم في أعمال تنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية في قطاع الطاقة.

ويعكس إنشاء الفرع الجديد بالمملكة حرصها على مشاركة الشركات المصرية المتخصصة من قطاع البترول والغاز استنادا لخبرتها وتميز كوادرها وسابقة أعمالها الناجحة في تنفيذ المشروعات.