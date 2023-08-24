الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مياه الشرب" بالشرقية تنظم زيارة ميدانية للأئمة والخطباء لمحطة مياه العباسة

الزيارة
الزيارة

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أهمية التعاون والتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الأوقاف في تنظيم زيارات ميدانية للأئمة والخطباء بإدارات المديرية لمحطات مياه الشرب والمعامل التابعة لها لتعريفهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد هام ورئيسي للحياة وتفعيلاً لدور الأئمة الدعوي في توعية المواطنين بالمساجد ومختلف الفعاليات الدينية وصولاً لتحقيق الأمن المائي المستدام.

بروتوكول تعاون بين "الأوقاف" و"مياه الشرب"

من جهته، أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى أنه تنفيذًا لبروتوكول التعاون بين الشركة ومديرية أوقاف الشرقية، قامت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة، بتنظيم زيارة ميدانية لعدد من الأئمة والخطباء بإدارة أوقاف أبو حماد لمحطة تنقية مياه العباسة تم خلالها عمل شرح مفصل لمراحل تنقية المياه بدءًا من دخول المياه عبر المأخذ وصولاً للمواطنين في المنازل وكذلك تعريفهم بدور الدولة في إنشاء هذه المحطات لإيصال كوب مياه نظيف للمواطنين.

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وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه خلال الزيارة تم استعراض آلية رفع عينات المياه بكل مرحلة وأهم المشاكل التي تواجه عمليات التنقية ومراحل إنتاج الشبة والكلور، مرورًا بخزانات المياه العكرة ثم المروقات والمرشحات بمراحلها المختلفة وصولاً لمرحلة إضافة الكلور النهائي ومرور المياه إلى الخزانات الأرضية ثم إلى الشبكة الخارجية للوصول للمنازل والمواقع المختلفة التي تغذيها المحطة.

 حملات توعية

وفي وقتٍ سابق، أطلقت شركة مياة الشرب حملات توعية، وقال المهندس عبدالشافي عبدالعزيز، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، سابقًا إن فريق التوعية بالشركة أطلق حملات توعوية ميدانية بقرية طوخ التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير وشارع أبو دهشان بمدينة فاقوس.

كما تم إطلاق حملات أخرى بمنطقة الحريري بمدينة الزقازيق، وقرية خالد بن الوليد التابعة لرئاسة مدينة منشأة أبو عمر وذلك لتوعية المواطنين والعاملين بخطورة إهدار المياه وأهمية الحفاظ على البيئة، كما تم لصق مطبوعات على الجدران و توزيع مطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.

محافظ الشرقية ترشيد استهلاك المياه شركة مياه الشرب والصرف زيارات ميدانية الفعاليات الدينية

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