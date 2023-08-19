"مياه الشرب" و"صحة الشرقية" تُنفذان ندوات تثقيفية وورش عمل للمواطنين

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، دور شركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف وإطلاقها خدمات جديدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوصيل كوب ماء نظيف لهم، وكذلك إطلاق حملات توعوية للمواطنين بمختلف المراكز والمدن والأحياء لتعريفهم بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه.

وفي هذا الإطار، أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى قيام فريق التوعية بالشركة بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بتنفيذ ندوات تثقيفية للرائدات الريفيات وأطقم التمريض والمواطنين على الوحدات الصحية بمدينة منشأة أبو عمر والقوافل الطبية المتنقلة بقرية سعود بمركز الحسينية وذلك لتوعيتهم بخطورة إهدار المياه وأهمية الحفاظ على البيئة، وكذلك تعريفهم بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وضرورة الحفاظ عليها، لافتًا إلى أنه تم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن الندوات تضمنت تنفيذ ورشة تعليم مبادئ السباكة الخفيفة بجانب شرح جزء نظري عن محطات مياه الشرب داخل المحافظة وبيان أهمية المياه وكيفية الحفاظ عليها ومخاطر إهدارها وكذلك التحديات التي تواجه الدولة المصرية في ملف مياه الشرب والصرف الصحي بجانب التعريف بأفضل طرق التعامل مع شبكات الصرف الصحي، كما تم التعريف بمخاطر الطلمبات الحبشية وأضرارها على الصحة العامة للمواطنين.