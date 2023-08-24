لو فاتك التريند| انضمام مصر لمجموعة بريكس.. وموعد مباراة إنتر ميامي

تصدرت العديد من الأخبار محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية والتي تنوعت بين السياسية والفنية والرياضية والاجتماعية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك التريند".

سر تصدر عاصفة مكة المكرمة ترند جوجل وإكس

عاصفة مكة المكرمة من ضمن الموضوعات التي شغلت العديد من المواطنين، وذلك عقب تداول مجموعة صور وفيديوهات للعاصفة التي أثارت قلق الكثير، وتصدرت عاصفة مكة المكرمة محركات البحث على مواقع الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع "جوجل" خلال الساعات الماضية.. للمزيد اضغط هنا.

"الخارجية": انضمام مصر لـ"بريكس" يؤكد دورها في الاقتصاد العالمي

رحَّب السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بانضمام مصر لمجموعة بريكس، وقال "أبوزيد"، في مشاركة عبر منصة "X"، إن "دعوة مصر للانضمام لمجموعة بريكس يؤكد دورها المتنامي في الاقتصاد العالمي، وقدرتها على الإسهام في صياغة نظام اقتصادى دولى أكثر شمولية وعدالة".. للمزيد اضغط هنا.

موعد مباراة إنتر ميامي ضد هيوستن دينامو في نهائي كأس الولايات المتحدة

موعد مباراة إنتر ميامي في نهائي كأس الولايات المتحدة الأمريكية، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، خاصة بعد سلسلة من التألق والتوهج للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ويستعد فريق إنتر ميامي لمواجهة نظيره هيوستن دينامو، في نهائي بطولة كأس الولايات المتحدة الأمريكية 2023.. للمزيد اضغط هنا.

بوابة إفريقيا وقناة السويس.. مجموعة "بريكس" اختارت مصر لموقعها الجغرافى

نجحت مصر والأرجنتين إيران والإمارات والسعودية بعضوية بريكس من بين 22 دولة متقدمة إلى العضوية، وكان المعيار التى حددته المجموعة كأساس للاختيار هو الموقع الجغرافي، وتعد مصر من أبرز الدول التى تتمتع بموقعها الجغرافي من بين الدول المتقدمة لعضوية هذه المجموعة، حيث تعنى العضوية العديد من الفرص الاستثمارية والمزايا خاصة على صعيد التنمية والتجارة والاستثمار للدول الأعضاء.. للمزيد اضغط هنا.