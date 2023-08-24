الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

متحدث الخارجية: دعوة مصر للانضمام لمجموعة بريكس يؤكد دورها المتنامى فى الاقتصاد العالمى

السفير أحمد أبو زيد
السفير أحمد أبو زيد

رحب السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بانضمام مصر لمجموعة بريكس.

وقال "أبوزيد"، في مشاركة عبر منصة "X"، إن "دعوة مصر للانضمام لمجموعة بريكس يؤكد دورها المتنامى فى الاقتصاد العالمى، وقدرتها على الإسهام في صياغة نظام اقتصادى دولى أكثر شمولية وعدالة".

وأضاف أن القرار يأخذ في الاعتبار مصالح وإسهامات اقتصاديات دول الجنوب البازغة وشعوبها.

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رسميًا.. مصر عضوًا فى تجمع "بريكس"

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الرئيس السيسى يُثمن دعوة مصر للانضمام لتجمع "بريكس"

وأعلن سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا، عن دعوة مصر لعضوية مجموعة "بريكس" ابتداءً من 2024، وهو أول توسع للمجموعة منذ عام 2010.

السفير أحمد أبو زيد وزارة الخارجية مصر مجموعة بريكس

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متحدث الخارجية: دعوة مصر للانضمام لمجموعة بريكس يؤكد دورها المتنامى فى الاقتصاد العالمى

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