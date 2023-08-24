متحدث الخارجية: دعوة مصر للانضمام لمجموعة بريكس يؤكد دورها المتنامى فى الاقتصاد العالمى

رحب السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بانضمام مصر لمجموعة بريكس.

وقال "أبوزيد"، في مشاركة عبر منصة "X"، إن "دعوة مصر للانضمام لمجموعة بريكس يؤكد دورها المتنامى فى الاقتصاد العالمى، وقدرتها على الإسهام في صياغة نظام اقتصادى دولى أكثر شمولية وعدالة".

وأضاف أن القرار يأخذ في الاعتبار مصالح وإسهامات اقتصاديات دول الجنوب البازغة وشعوبها.

وأعلن سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا، عن دعوة مصر لعضوية مجموعة "بريكس" ابتداءً من 2024، وهو أول توسع للمجموعة منذ عام 2010.