سر تصدر عاصفة مكة المكرمة ترند جوجل وإكس

عاصفة مكة المكرمة من ضمن الموضوعات التي شغلت العديد من المواطنين، وذلك عقب تداول مجموعة صور وفيديوهات للعاصفة التي أثارت قلق الكثير.

عاصفة مكة المكرمة

وتصدرت عاصفة مكة المكرمة محركات البحث على مواقع الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد تداول المواطنين مقاطع فيديو أثارت ذعرا وفزعا عاشه الناس بدولة المملكة العربية السعودية.

وبدأ سكان مكة المكرمة بنشر مجموعة من الصور والفيديوهات التي تثبت مدى قوة عاصفة مكة المكرمة، بعدما ضربت عاصفة رياح شديدة وأمطار غزيرة في المنطقة.

عاصفة مكة المكرمة الأكثر بحثًا على "جوجل"

بعد أن تداول سكان المنطقة بمكة المكرمة مجموعة من الصور والفيديوهات عن عاصفة مكة المكرمة، انهالت الكثير من التعليقات على مقاطع الفيديو المنتشرة والمتداولة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتطبيق "تويتر".

وعلّق الكثير من رواد السوشيال ميديا على تلك الفيديوهات "علامات يوم القيامة"، وذلك بسبب شدة العاصفة التي أثرت على سكان المنطقة وألحقت أضرارا بالممتلكات والمباني، وتسببت في ذعر كل المصلين المعتمرين في الحرم المكي، وتسببت في حالة من الهلع.

ولكن سرعان ما أكد أحد علماء الأزهر أن عاصفة مكة المكرمة ليست دليلا على أنها تؤشر لـ"علامات يوم القيامة"، ولكن هي ليست إلا تنبيه من الله، عز وجل، لتفادي المعاصي والذنوب.

هيئة الأرصاد الجوية السعودية تعلّق على عاصفة مكة المكرمة

قال المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية حسين القحطاني، في منشور له، إن سرعة رياح "عاصفة مكة المكرمة" تجاوزت 80 كيلومترا في الساعة، وأكد أن قوة عاصفة مكة المكرمة مشابهة للعاصفة التي تسببت في سقوط رافعة في الحرم المكي عام 2015، في حادث أودى بحياة أكثر من 100 شخص وأصاب العشرات بجروح.

وذكر المركز الوطني للأرصاد في السعودية، عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إكس"، أن حي الكعكية السكني جنوبي مكة سجل هطول 45 ملم من الأمطار في الساعة.

ووثقت مقاطع فيديو جانبا من الأضرار التي سببتها العاصفة والرياح الشديدة، والتي أدت إلى سقوط لوحات وتضرر سيارات وممتلكات عامة جراء السيول.