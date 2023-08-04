عاصفة ورياح شديدة محملة بالأتربة تجتاح مدينة أبوسمبل السياحية جنوب أسوان (صور)

تعرضت مدينة أبوسمبل السياحية جنوب محافظة أسوان، مساء اليوم الجمعة، لهبوب عاصفة ورياح شديدة محملة بالأتربة، ما أدى إلى انعدام الرؤية بشكل نسبي، ولكن مازالت السماء حتى الوقت الحالي غير صافية، ومن المتوقع حدوث تقلبات جوية مرة أخرى داخل المدينة.

وشهدت محافظة أسوان ارتفاع بشكلاً ملحوظ في درجة الحرارة، حيث أن كان هناك بعض التغيرات في حالة الطقس في بعض أنحاء المحافظة، ولكن لم تؤثر على حركة المارة بالشوارع حتى الآن.

ومرت محافظة أسوان، على مدار الأيام الماضية، بطقسًا حارًا حيث أن الشمس سطعت كعادتها الصباحية، وهناك ارتفاع في درجات الحرارة بشكلاً كبير.

وسجلت محافظة أسوان درجات الحرارة اليوم العظمى 43 درجة مئوية، والصغرى 31 درجة، الرطوبة 11%، الرياح 10 كم.

جدير بالذكر أن توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم أن يكون الجو حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على صعيد مصر، مع ارتفاع معدلات الرطوبة، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة الجمعة 4-8-2023

وأوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس الحار الرطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلًا على كافة الأنحاء.

ويشهد اليوم الجمعة وفق بيان هيئة الأرصاد ارتفاع في الحرارة مع ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم والتي تساهم في زيادة الإحساس بحرارة الطقس.

وتنشط الرياح على بعض المناطق، وتكون مثيرة للرمال والأترية على حلايب وشلاتين، مع تشكل فرص أمطار ضعيفة تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين وأبو سمبل.

وتناشد هيئة الأرصاد الجوية السائقين من توخي الحذر أثناء القيادة حيث تتشكل شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.