الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سفاجا تحذر مواطنيها من عاصفة ترابية تحجب الرؤية على الطرق السريعة

طقس سى
طقس سى

ناشد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم، المواطنين المسافرين من وإلى المدينة على الطرق السريعة توخي الحذر، نظرًا لهبوب رياح شديدة مُحملة بالأتربة، وفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.


أوضح رئيس المدينة في بيان له، أن تحديثات خرائط الطقس تشير إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي صحراوي قادم من الصحراء الغربية يجلب كتلا هوائية جنوبية غربية نشطة ما يؤدى إلى إثارة الرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق مختلفة من المحافظات منها (محافظة البحر الأحمر- سوهاج - قنا)، قد تصل سرعتها لـ65 كيلو في الساعه ابتداء من الغد الخميس الموافق 2023/8/24م.
وأضاف شعبان، أن بيان الأرصاد  حذر من امتداد  تأثير الرمال المثارة والأتربة على  المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية.
وأهابت إدارة الأزمات بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، بضرورة القيادة بهدوء على الطرق السريعة والصحراوية وتجنب الوجود أسفل اللوحات المعدنية والأشجار وأعمدة الإنارة والمباني.

عاصفة ترابية سفاجا الأرصاد طقس البحر الاحمر

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