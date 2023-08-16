رئيس مدينة سفاجا يبحث حل مشكلة المياه والصرف الصحي

استقبل اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، أعضاء اللجنة المكلفة للوقوف على بحث مشكلة المياه والصرف الصحي، بحضور رئيس شركة المياه المهندس محمد عيسي والدكتور الدكتور إسماعيل العربي مدير مديرية الصحة بالبحر الأحمر ومديري الإدارات بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا (إدارة البيئة والأزمات والإدارة الهندسية).

وناقش رئيس المدينة، مع أعضاء اللجنة المشكلة التي يعاني منها أهالي المدينة خلال أشهر الصيف، بسبب نقص المياه خاصة مع زيادة الكميات المُستهلكة خلال هذه الفترة من العام، وشملت المناقشات عرض كمية المياه المتواجدة ومقارنتها بكمية المياه المطلوبة بالفعل خاصة خلال أشهر الصيف.

كما تم الاستماع إلى عرض تقرير صحي من الدكتور إسماعيل العربي عن الحالة العامة للصحة ومدى ارتباطها بمشكلة نقص المياه.

وقامت اللجنة بالمرور وإجراء معاينة لمحطات تحلية المياه وكذلك محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتم المرور الميداني على بعض الأحياء السكنية بالمدينة ومعاينة خزانات المياه الخاصة بالأهالي سواء الأرضية أو الخزانات البلاستيك وتلاحظ وجود خزانات مكشوفة وتحتاج إلى تطهير حتى لا تتسبب في انتشار بعض الأمراض خاصة في موسم الصيف .