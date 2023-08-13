الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انطلاق أعمال المؤتمر الإسلامى الدولى "تواصل وتكامل" فى مكة المكرمة

المؤتمر الإسلامي
المؤتمر الإسلامي الدولي

انطلقت أعمال المؤتمر الإسلامي الدولي، اليوم الأحد، والذي تنظمه وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مكة المكرمة، تحت شعار "تواصل وتكامل"، بمشاركة 150 عالمًا ومفتيًا من 85 دولة حول العالم.

وأكد وكيل وزارة الشئون الإسلامية السعودي، عواد العنزي، في كلمته، أن المؤتمر الإسلامي الدولي للتواصل والتكامل مع إدارات الشئون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم يهدف إلى تحقيق رؤية مشتركة تسهم في ترسيخ مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، وذلك حسبما نقلت قناة الإخبارية السعودية.

وأضاف العنزي: "إننا في عالم تتلاطم فيه أمواج الفتن، وتتابع فيه صنوف المحن، مما يستدعي قيام حملة الرسالة إلى عمل مؤسسي شعاره الصدق والإخلاص"، متابعًا أن هذا المؤتمر أمامه تحديات كبيرة تحتاج إلى وقفة صادقة ودعوة على منهاج النبوة الصافية تقوم على العلم الصحيح والفهم الصائب لنصوص الكتاب والسنة بعيدًا عن الغلو والتطرف والتفريط والجفاء.

وأشار إلى أنه سيتم خلال المؤتمر طرح جهود الإدارات الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم تعزيز الوحدة الإسلامية والتواصل والتكامل فيما بينها، لتعزيز قيم التسامح والتعايش والوسطية والاعتدال ومكافحة التطرف والإرهاب وحماية المجتمع من الإلحاد والانحلال.

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