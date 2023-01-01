الأحد 01 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الأرصاد السعودية ترد على سقوط ثلوج على مكة المكرمة

سقوط ثلوج على مكة
سقوط ثلوج على مكة المكرمة

كشف المتحدث باسم الأرصاد الجوية بالسعودية، حسين القحطاني، صحة تداول فيديو هطول ثلوج على مكة المكرمة.

وقال القحطاني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج مساء DMC، مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية (DMC)، مساء الأحد، مؤكدًا أن الفيديو مفبرك. 

وأضاف: "هناك فرص لسقوط الأمطار على الحرم، ولا تصل لدرجة الثلوج، لكن لا صحة لسقوط الثلوج على مكة المكرمة والفيديو عار تماما عن الصحة ومفبرك".

وتابع أن الأجهزة المعنية تقوم بالتعامل مع السيول بشكل آمن وسلس، ونحن فى حالة طوارئ بشكل مستمر.

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