الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بتكلفة 100 مليون جنيه.. إحلال وتجديد محطة مياه طهطا السطحية ومحطة مياه السكساكا بسوهاج

محطة مياه
محطة مياه

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه طهطا السطحية بمركز طهطا ومحطة مياه السكساكا بمركز طما بقيمة ١٠٠ مليون جنيه صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف أن أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه طهطا تبلغ تكلفتها ٨٥ مليون جنيه والتى تغذى مدينة طهطا لرفع الكفاءة التشغيلية للمحطة لتصل طاقتها التصميمية ٣٤ ألف متر مكعب لكل يوم وإحلال وتجديد محطة مياه السكساكا السطحية بمركز طما بتكلفة تبلغ ١٥ مليون جنيه والتى تغذى مدينة طما وقراها بطاقة تصميمية ٨٥ ألف متر مكعب لكل يوم وتخدم ٣٥٠ الف نسمة وان تلك الأعمال تستهدف الارتقاء وتحسين خدمات مياه الشرب والحفاظ على الاستثمارات واستدامة الخدمة لتقديم كوب مياه نظيف وتحقيق رضا المواطنين.

إحلال وتجديد

وأوضح المهندس رمضان شعبان رئيس قطاع التشغيل والصيانة أن أعمال الإحلال والتجديد للمحطات تتمثل فى ترميم المروقات وآبار التوزيع من الداخل وإحلال وتجديد المرشحات الرملية وأحواض الشبه ومنظومة حقن الشبه وكذلك خط حقن الكلور الابتدائى والنهائى وإحلال وتجديد عنبر مهمات الكلور وإحلال وتجديد الخزانات الارضية هذا بالاضافة الى إحلال وتجديد المعامل ومبنى الكيماويات وتوفير احدث الاجهزة المعملية وتوريد وتركيب محركات كهربائية قدره ١٨٠ حصان وكذلك إحلال وتجديد الطلمبات المرشحة.

فيما نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية عنيبس بمركز جهينة بسوهاج حيث تضم القافلة خدمات قراءة وفحص العدادات وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء والشكاوى والكسح مجاناً للأهالي صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أن الهدف من القافلة المائية تحقيق التواصل مع المواطنين بكافة أنحاء المحافظة وتعريف المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى ومخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات واضرارها على الصحة العامة وكذلك أهمية استخدام القطع المتوفرة لترشيد استهلاك المياه.

وأوضحت أسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف انه يصاحب القافلة المائية مجموعة أنشطة للتوعية تتمثل فى لقاءات لرواد المساجد والكنائس  بالقرية وندوات لقادة الراى بالقرية ومباراة كرة قدم ودية بين فريقين بمركز الشباب وحملات طرق ابواب وورش سباكة للسيدات والتوعية باستخدام مسرح العرائس لاطفال الحضانات واستطلاعات راي للمواطنين وسيارة استقبال الشكاوى وذلك لتوعية المواطنين بقضايا المياه وخدمات مياه الشرب والصرف الصحى.

بقيمة ١٠٠ مليون بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج اعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه طهطا السطحية تبلغ تكلفتها ٨٥ مليون جنيه والتى تغذى مدينة طهطا طاقتها التصميمية ٣٤ الف متر مكعب لكل يوم

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