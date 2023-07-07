تسليم وتشغيل 16 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج

بتكلفة 1.6 مليار جنيه..

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن قيام الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بنهو ١٦ مشروعًا، خلال العام المالي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣، وتسليمها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ودخولها الخدمة، منها ٦ مشروعات مياه شرب، و١٠ مشروعات صرف صحي بتكلفة مليار و٦٠٠ مليون جنيه، استفاد منها ٢ مليون و٥٣٨ ألف مواطن بمختلف مدن وقرى المحافظة.

وقال المهندس يوسف حلمي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إن المحافظة تشهد خلال الفترة الحالية طفرة كبيرة، وغير مسبوقة في نهو وتشغيل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، سواء المدرجة ضمن خطة مشروعات "حياة كريمة"، أو الخطة الاستثمارية، مشيدًا بالدعم المستمر واللامحدود من المحافظ، وجميع أجهزة المحافظة، ووزارة الإسكان، وقيادات الهيئة بالقاهرة لتذليل العقبات والمشاكل التي تواجه المشروعات، وخاصة المشروعات التي كانت متعثرة، وتم نهو أسباب تعثرها، ونهو الكثير منها، مشيرًا إلى أنه جارِ نهو باقي المشروعات تباعًا طبقًا للبرامج الزمنية المحددة، لافتًا إلى التنسيق والتعاون المستمر مع شركة مياه الشرب بسوهاج بقيادة المهندس محمد صلاح، رئيس الشركة.

وأوضح "حلمي" أن المشروعات التي تم نهوها ودخولها الخدمة خلال العام المالي المنقضي هي كالتالي:

مشروعات مياه الشرب:

١- شبكات مياه سوهاج غرب بطول ٣٢كم بتكلفة ١٥٠ مليون جنيه وتخدم ٦٠٠ ألف نسمة.

٢- المرحلة الثانية دار السلام بطول ٢٠ كم بتكلفة ٤٠ مليون جنيه وتخدم ٣٠ ألف نسمة.

٣- محطة توسعات مياه سوهاج غرب بتكلفة ٢٥٠ مليون جنيه وتخدم ٦٠٠ ألف نسمة.

٤- محطة مياه أولاد الشيخ بدار السلام بتكلفة ١٥ مليون جنيه وبطاقة تصميمة ٢ الف م٣/يوم لخدمة ١٠ آلاف نسمة.

٥- محطة مياه ادفا وأولاد نصير بمركز سوهاج بتكلفة ٧٠ مليون جنيه وبطاقة تصميمة ١٧ ألف م٣/يوم لخدمة ١٧ ألف نسمة.

٦- المرحلة السادسة لشبكات مياه الكوثر بتكلفة ٥ مليون جنيه لخدمة ٥ آلاف نسمة.

مشروعات الصرف الصحي:

١- صرف صحي قرية الحسنة مركز طما بتكلفة تبلغ ٣٠ مليون جنيه وتخدم ١٨ ألف نسمة.

٢- محطة معالجة صرف صحي المنشاة وأولاد حمزة بتكلفة ٢٥٠ مليون جنيه وتخدم ٣٥٠ ألف نسمة.

٣- محطة رفع صرف صحى رقم (٣) الرئيسية بأولاد حمزة بتكلفة ١٥٠ مليون جنيه وتخدم ٢٠ ألف نسمة.

٤- محطة رفع صرف صحي رقم (٤) بحي الكوثر بتكلفة ٢٠ مليون جنيه وتخدم ٥ آلاف نسمة.

٥- محطة رفع صرف صحى ساقلتة الفرعية بتكلفه ٥٠ مليون جنيه وتخدم ٢٠ ألف نسمة.

٦- محطة معالجة صرف صحي ساقلتة بتكلفة ٣٢٥ مليون جنيه وتخدم ٣٠٠ ألف نسمة.

٧- محطة معالجة صرف صحي البلينا بتكلفة ١٥٠ مليون جنيه وتخدم ٥٠٠ ألف نسمة.

٨- صرف صحي قرية الرياينة مركز طما بتكلفة ١٥ مليون جنيه لخدمة ١٠ آلاف نسمة .

٩- صرف صحي قرية بني حميل مركز البلينا بتكلفة ٧٤ مليون جنيه لخدمة ٤٠ ألف نسمة.

١٠- صرف صحي قرية الحسنة مركز طما بتكلفة ٣٠ مليون جنيه لخدمة ٨ آلاف نسمة.