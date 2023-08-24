الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الجيزة" تغلق منشآت مخالفة تدور المخلفات على أراضي زراعية

حملات بمحافظة الجيزة
حملات بمحافظة الجيزة

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستمرار جهود رصد ومتابعه حالة الشوارع ورفع الإشغالات والتعديات من الطريق العام ومنع كافة صور إعاقة الطريق لتسهيل حركة المرور والمركبات.

 كما شدد المحافظ على ضرورة متابعة سريان القرارات الخاصة بالالتزام بالمواعيد الصيفية للغلق وترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع والطرق والمؤسسات والمنشأت الحكومية بنطاق المحافظة ومواجهة كافة الأنشطة المخالفة حفاظاً على سلامة المواطنين.

وفي هذا الإطار، تابع محافظ الجيزة جهود مدينة الحوامدية وأحياء الهرم والمنيرة في تنفيذ حملات مكبرة في ذلك الشأن. 

تشميع منشأة مخالفة تقوم بإعادة تدوير المخلفات علي أراضي زراعية 

وقامت محافظة الجيزة من خلال مدينة الحوامدية بغلق وتشميع منشأة مخالفة تقوم بإعادة تدوير المخلفات علي أراضي زراعية بمساحه فدان ونصف بدون الالتزام بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية والبيئية اللازمة لمنع مصادر التلوث وحفاظاً على السلامة العامة للمواطنين وذلك في استجابة سريعة لشكاوي المواطنين الواردة نظراً لاشتعال النيران المتكرر في المخلفات، بالإضافه إلى غلق وتشميع منشاة مخالفة لصناعه الفحم ومخزن بلاستيك لاستخدامهم مواد شديدة الخطورة وذلك بمنطقة سكة الخرسه بمدينة الحوامدية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

كما قامت محافظة الجيزة من خلال حى الهرم بتنفيذ حمله مكبرة بقطاع هضبة الأهرام، أسفرت عن رفع ١٤٠٠ حالة إشغال بمناطق ل ح و ن ه‍ بالبوابات الأولى والثانية بقطاع حدائق الأهرام شملت استاندات وكراسي وتعديات لكافيهات ومقاهي ومحال وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات. 

ضبط 250 حالة إشغال خلال حملات بشوارع حي المنيرة الغربية

كما تابع محافظ الجيزة جهود حي المنيرة في ضبط ٢٥٠ حالة إشغال خلال حملات بشوارع حي المنيرة الغربية، في اطار جهود تحقيق الانضباط بالشارع ومنع التعديات من الطريق العام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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