تشارلي كوفمان يُحذّر من مخاطر الذكاء الاصطناعي

تحدث كاتب السيناريو والمخرج تشارلي كوفمان، المعروف بأسلوبه السردي المتميز، في مقابلة مع مجلة "Variety" عن وجهة نظره حول القضايا الحالية المحيطة بكتاب هوليوود، والذكاء الاصطناعي، والتحديات المستمرة التي تواجه الصناعة المتعلقة.

تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والإبداع

على الرغم من عدم تمكنه من الانضمام إضراب كتاب هوليود، أظهر كوفمان دعمه لزملائه الكتاب وتناول التأثير العميق للذكاء الاصطناعي على العملية الإبداعية، واصفًا إياه بأنه "نهاية الإبداع البشري المحتملة".

وقد شدد في حواره على الحقيقة المزعجة المتمثلة في أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على تشكيل مستقبل المجتمع، ولم يتوان عن انتقاد الفوارق في التعويضات داخل صناعة السينما بهوليوود موضحًا أن هناك فارقًا شاسعًا في الأرباح بين الكتاب والمديرين التنفيذيين.

قدرات الذكاء الاصطناعي

حصل كوفمان على العديد من الجوائز لإسهاماته في السينما، كما تم تكريمه في مهرجان سراييفو السينمائي.

بعد أن عمل آخر مرة في فيلم 2020 بعنوان "أفكر في إنهاء الأشياء"، كتب كوفمان في أعمال أخرى عن المشاعر الإنسانية الممزوجة بالذكاء الاصطناعي، وناقش العلاقة التي يعززها الفن بين البشر. كما أظهر ميله للكيفية التي يظل بها هذا الارتباط بين البشر، بعيدًا عن متناول قدرات الذكاء الاصطناعي.

دور التكنولوجيا في العمليات الإبداعية

يعكس تقاطع الذكاء الاصطناعي وصناعة الترفيه، كما ناقشه كوفمان، الخطاب الأوسع المحيط بدور التكنولوجيا في العمليات الإبداعية. مع استمرار الذكاء الاصطناعي في التطور، يصارع المبدعون ومحترفو الصناعة الخط الرفيع بين الابتكار والحفاظ على الفن البشري.

والجدير بالذكر أن هناك تقارير تفيد بأن الرئيس التنفيذي لشركة ديزني بوب إيجر قام بتشكيل فريق عمل لتطوير التقنيات وخفض التكاليف. يؤكد إضراب الفنانين والكتاب المستمر وصعود الذكاء الاصطناعي على التحديات والفرص المعقدة التي يتنقل بها المشهد الترفيهي.

كان الممثلون والكتاب في هوليود قد بدأوا إضرابا منذ ما يقرب من أربعة شهور اعتراضًا على الأجور وظروف العمل وأيضًا بسبب الخوف من الذكاء الاصطناعي، فقد عبر الكُتاب في الإضراب عن قلقهم من إمكانية سيطرة الذكاء الاصطناعي على عملية كتابة السيناريو، فيما عبر الممثلون عن قلقهم من استخدام نسخ مقلدة منهم باستخدام الذكاء الاصطناعي دون تعويض مناسب.