الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تكنولوجيا

كيف تستغل تقنيات الذكاء الاصطناعى فى حياتك العادية؟

تقنيات الذكاء الاصطناعي
تقنيات الذكاء الاصطناعي

أثارت تقنيات الذكاء الاصطناعي ذهول دول العالم بسبب التقدم غير المسبق في عالم التكنولوجيا، ليدخل الذكاء الاصطناعي في كل شىء حولنا مثل: "عمليات البحث عن الأماكن- المحادثات والمكالمات- العمل أيضًا"، وغيرها من الأمور الموجودة في وقتنا هذا.

ورغم أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تدخل في حياتنا إلا أن ما زال البعض يجهل كيفية الاستفادة من فكرة  الذكاء الاصطناعي واستخدامها بشكل مفيد وجيد، إذا كان في العمل أو تطوير الذات وإلخ.

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ومع تواجد تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي حولنا يمكنك استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في حياتك العادية بشكل مفيد للتطوير والتعلم المهارات الجديدة، لذلك يرصد موقعنا "الدستور" خلال السطور التالية عن كيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الحياة بشكل يومي، والحصول على معلومات أكثر تهمك لتطوير العمل والترويج عنه، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

كيف تستغل تقنيات الذكاء الاصطناعي في حياتك العادية؟

هناك الكثير من الفوائد التي يمكنك الاستفادة منها من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي وإليك أبرز الأستخدامات المفيدة التي يمكنك تطويرها:

1 - تستطيع من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي تعلم مهارات جديدة تفيدك في مجال عملك، من خلال الحصول على كورسات متعددة مجانًا، ومن خلال تطوير المعلومات الخاصة بك لتواكب العصر الحالي.

2 - تستطيع الترويج عن عملك من خلال مواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا وتحقيق الربح المطلوب، ويمكنك الحصول على كل المعلومات والتفاصيل من خلال تكثيف عمليات البحث لتستفيد بهذه العملية.

3 - يستطيع أولادك التعلم عبر محركات الإنترنت والتدريس أيضًا والحصول على معلومات ومهارات جيدة.

4 - تستطيع طلب الملابس من دول أخرى أو شراء طعام عن طريق برامج تجهيز الطعام من أي مكان.

5 - من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكنك التقديم على الوظائف من خلال كتابة السيرة الذاتية الخاصة بك، ووضع كل المعلومات الخاصة بك حتى تتمكن الشركات من التواصل معك.

6 - تستطيع محادثة الأشخاص عن بُعد وتكوين صداقات من دول ومحافظات مختلفة لتعليم الثقافات الجديدة.

7 - تستطيع حجز القطارات أو الطائرات للسفر بشكل إلكتروني والدفع أيضًا عن بعد بدلًا من الذهاب لوقع الحجز.

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