بعد أزمة أمازون.. 3 طرق رئيسية تكتشف الكتب المنشأة بالذكاء الاصطناعي

مع زيادة شعبية تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأدواته وسهولة الوصول إليها، تواجه الصناعات المختلفة تحديات جديدة لدمجها ومواجهتها في آن واحد.

صناعة النشر تعد مثالًا رئيسيًا في ذلك الصدد؛ لأنها تتصارع مع طوفان من الكتب التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في المتاجر عبر الإنترنت، وهي القضية التي تأخذ مساحة واسعة من الجدل على صعيد أسواق النشر العالمية في الوقت الحالي.

الكتب المنشأة بالذكاء الاصطناعي

أدى انتشار هذه الكتب التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى إفساح المجال للمخاوف بشأن جودة المحتوى وحتى التأليف، حيث استخدمت بعض هذه العناوين أسماء المؤلفين الحقيقية دون إذنهم أو علمهم، على سبيل المثال الكاتبة جين فريدمان التي كشفت عن أن كتباً من إنشاء الذكاء الاصطناعي أدرجت على أمازون بشكل خاطئ على أنها من أعمالها.

ومع ذلك اللغط الواسع الذي تثيره تلك القضية في أسواق النشر، تدور التساؤلات بين صفوف القراء حول كيفية اكتشاف تلك النوعية من الكتب والتعامل معها على نحو صحيح.

كشف الكتب التي أنشأها الذكاء الاصطناعي

حدد تقرير نشره موقع ZDNET المتخصص في تكنولوجيا الأعمال 3 خطوات رئيسية يُمكن تجربتها لتحديد الكتب التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي قبل الإقدام على شرائها.

أول تلك الخطوات هو التحقق من اسم المؤلف وإجراء بحث سريع عنه على "جوجل"، فإذا كتب المؤلف بالفعل هذا الكتاب، يجب أن يكون من السهل العثور عليه على الموقع الرسمي له (أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي) وكذلك من خلال أخبار إطلاق الكتاب (عبر المواقع الإخبارية)، وفي منتديات القراء ونوادي الكتب والمكتبات الأخرى عبر الإنترنت.

ثاني تلك الخطوات، قراءة المراجعات، ذلك لمعرفة ما إذا كان أي من المشترين الآخرين قد ذكروا احتمال أن يكون الكتاب مشكوكًا به.

وبحسب التقرير، فبينما قد تحتوي الكتب على مراجعات مزيفة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، إلا أنه يمكنك اكتشافها من خلال البحث عن "أنماط مشتركة" في كتابة المراجعة، ذلك أن روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي تميل إلى الكتابة ببنية بسيطة باستخدام لغة أسهل وتبني النصوص بشكل متسق، لذا عليك البحث عن نمط مشترك بين المراجعات المختلفة (لفرز التعليقات وبيان كاتبها).

الخطوة الثالثة التي ينصح بها التقرير هي اتخاذ رد فعل تجاه الكتاب المشكوك فيه من خلال محاولة إعادته من جديد (هذا من شأنه أن ينبه آخرين -لدى البحث عنه- إلى أن الكتاب مزيف).