خبير تكنولوجيا معلومات يوضح إيجابيات وسلبيات الذكاء الاصطناعى

أوضح المهندس شريف إسكندر، خبير تكنولوجيا المعلومات، كيف يمكن حماية البيانات من السرقة، ومدى إيجابيات وسلبيات الذكاء الاصطناعي.

وقال شريف إسكندر، خلال لقائه ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الإعلاميتان منى عبدالغني، وهبة الأباصيري، عبر فضائية cbc، "إنه لا يمكن أن نوزن بين إيجابيات وسلبيات أي شيء، فعلى سبيل المثال نجد أن اختراع النار له سلبيات كثيرة جدا، وفي نفس الوقت له إيجابيات كثيرة، كذلك اختراع السكين، فالاستخدام هو ما يحدد الإيجابيات والسلبيات".

وأضاف أنه يتم تشخيص أنواع كثيرة جدًا من الأمراض من خلال عرض الآشعة المقطعية ونتائجها على أجهزة الذكاء الاصطناعي والذي بدوره يستطيع نسبة المرض من عدمه، لافتاً إلى أن هذا الدور للذكاء الاصطناعي يعتبر أحد إيجابياته الهامة جدًا في مجال الطب.

وأشار إلى أنه في مجال الطرق والكباري والنقل، يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في تحديد الأماكن التي يمكن استغلالها في التقليل من الازدحام المروري.

وأوضح أن أسباب الخوف من الذكاء الاصطناعي تتمثل في أنه نتيجة لقوة هذه الآلة، يمكن استخدامها في الكثير من الأشياء، فعلى سبيل المثال منظومة الـ Deep Fake، الذي يمكن من خلاله تركيب وجه شخص على شخص آخر يتحدث.