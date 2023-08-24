باتشيكو لم ينجح في قيادة بيراميدز سوى في استحقاق واحد

خاض البرتغالي جايمي باتشيكو في قيادة فريق بيراميدز فنيا 4 استحقاقات، وهي الدوري الممتاز، وكأس مصر، وكأس السوبر المصري، وكأس الكونفدرالية الإفريقية، ولم ينجح في أي منها سوى في استحقاق واحد فقط هو الدوري.

باتشيكو أحدث طفرة كبيرة على أداء ونتائج بيراميدز في الدوري

إذ تقلد المسئولية الفنية للفريق في يناير 2023 من اليوناني تاكيس جونياس الذي تمت إقالته عقب الهزيمة بنتيجة ثلاثية نظيفة على يد فريق الأهلي في الأسبوع الـ11.

كان الفريق يحتل المركز الرابع برصيد 20 نقطة جمعها في 11 مباراة إذ فاز في 6 مباريات، وتعادل في مباراتين، وانهزم في 3 مباريات.

لكن في نهاية الدوري تحت قيادة فنية من باتشيكو صعد الفريق إلى مركز الوصافة بعد أن حصد 73 نقطة من 22 انتصارا، و7 تعادلات، و5 هزائم.

أي جمع الفريق بقيادة فنية من باتشيكو 53 نقطة في 23 لقاء حيث تغلب في 16 لقاء، وتعادل في 5 لقاءات، وتعرض للخسارة في لقائين فقط.

هذا الموسم هو أكثر موسم حصد فيه بيراميدز نقاطا إذ في موسم 2021 – 2022 بالرغم من أنه احتل أيضا المركز الثاني إلا أنه جمع 71 نقطة من 22 انتصارا، و5 تعادلات، و7 هزائم.

كأس مصر

أدار باتشيكو بيراميدز فنيا في نسختين من كأس مصر، النسخة الأولى كانت في موسم 2021 – 2022، وبدأت قيادته الفنية للفريق من دور قبل النهائي، وتمكن من اقصاء نادي الزمالك الذي كان يحمل اللقب بضربات ترجيحية 4 – 3 عقب انتهاء المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي هدف لمثله.

لكن في المباراة النهائية انهزم على يد الأهلي بنتيجة 1 – 2.

النسخة الثانية كانت في موسم 2022 – 2023، واستطاع أن يصل بالفريق إلى دور الأربعة ليلتقي الزمالك للمرة الثانية على التوالي في نفس الدور، وقبلها في دور الـ32 تجاوز نادي راية بالفوز عليه بنتيجة هدفين دون رد.

وفي دور الـ16 تخطى نادي الإتحاد السكندري حيث تغلب عليه بنتيجة 3 أهداف دون مقابل.

وفي دور الثمانية أطاح بنادي البنك الأهلي إذ فاز عليه بنتيجة 3 – 1

كأس السوبر المصري

مشاركته في 2022 هي الأولى في تاريخه، وجاءت بمحض الصدفة لأنه شارك بديلا عن الزمالك الذي اعتذر عن لعب المباراة، وكانت المباراة أمام الأهلي على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في مدينة أبو ظبي الإماراتية، وخسرها بصعوبة بنتيجة هدف نظيف.

كأس الكونفدرالية

توقفت مسيرته عند دور الثمانية عند عقبة نادي مارومو جالانتس الجنوب إفريقي إذ تعادل معه إيجابيا بهدف لكل منهما في مباراة الذهاب، وانهزم بنتيجة هدف دون رد في مباراة الإياب.

وقبلها في دور المجموعات حل وصيفا في المجموعة الثالثة بـ11 نقطة حصدها من 3 انتصارات منها انتصاران على نادي أسكو كارا التوجولي،وانتصارا واحد على نادي فيوتشر، وتعادلين مع كل من نادي الجيش الملكي المغربي، وفيوتشر، وهزيمة وحيدة تلقاها على يد الجيش الملكي بنتيجة هدف دون مقابل في الجولة الخامسة.

وفي هذه النسخة حصد أقل عدد النقاط في دور المجموعات منذ بداية مشاركاته في 2020.

باتشيكو وتجديد التعاقد مع بيراميدز والاستحقاقات المنتظرة

بالرغم من أن باتشيكو في تدريبه لبيراميدز لم يحقق نتائج لافتة اللهم إلا وصافة الدوري إلا أن يبدو أنه يحظى بثقة، وتأييد مجلس الادارة حيث قرر أن يمنحه فرصة أكبر، وهي تولي المسئولية الفنية للفريق من بداية الموسم الجديد بتجديد التعاقد معه موسما.

تنتظر باتشيكو مع بيراميدز استحقاقات هامة للغاية، وهي الدوري، واستكمال كأس مصر، ودوري أبطال إفريقيا التي تأهل إليها لأول مرة في تاريخه.