بيراميدز يستعد للموسم الجديد ودوري أبطال إفريقيا بمعسكر في تركيا

كشف هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن أنه في إطار خطة الإدارة التنفيذية ودعمها لفريق الكرة الأول الذي يستعد للموسم الجديد وتنفيذ خطة إعداد مثالية، قرر النادي خوض الفريق لمعسكر إعداد في تركيا خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح المدير الرياضي أن الفريق سيقيم معسكره في مدينة أنطاليا على سواحل تركيا، خلال الفترة من ٢٥ أغسطس وحتى ٧ سبتمبر المقبل.

بيراميدز يسجل الظهور الأول تاريخيا بدوري أبطال إفريقيا

يأتي ذلك، ضمن استعدادات بيراميدز للظهور الأول للفريق السماوي تاريخيا، بدوري أبطال إفريقيا، بالإضافة للمواجهة المرتقبة أمام الزمالك، في نصف نهائي كأس مصر نسخة 2022/2023، حيث لم يتحدد اتحاد الكرة موعدا للمباراة حتى الآن، بالإضافة للنسخة الجديدة من البطولة ذاتها ومسابقة الدوري الممتاز في الموسم الجديد 2023/2024.

وهناك أيضا بطولة كأس السوبر للأندية الأبطال “كأس النخبة”، والمزمع إقامته في الإمارات، خلال الفترة المقبلة، وذلك بمشاركة الأهلي حامل لقب الدوري وبيراميدز الوصيف، وسيراميكا كليوباترا، بطل كأس الرابطة، بينما لم يتحدد حتى الآن الطرف الرابع المشارك في البطولة، وأخيرا كأس رابطة الأندية المحترفة.

أشار المدير الرياضي إلى أن المعسكر سيكون مثاليا لإعداد الفريق للموسم الجديد، حيث ستقام التدريبات بشكل مكثف طبقا لبرنامج الإعداد الذي وضعه البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني وجهازه المعاون، على أن يتخلله عدة مباريات ودية مع أندية تركية جاري الاتفاق على أطرافها خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن بيراميدز عاد للتدريبات منذ منتصف شهر أغسطس الجاري، بتدريبات مكثفة صباحا ومساء تحضيرا للموسم الجديد الذي يتخلله خوض الفريق لعدد كبير من البطولات والبداية منتصف شهر سبتمبر المقبل لمواجهة المتأهل من الجيش الرواندي وجادياكا الصومالي في إطار دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الدستور أول من انفراد بـ«بمكان معسكر بيراميدز الخارجي» استعدادا للموسم الجديد 2023/2024.