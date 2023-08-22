"باتشيكو" يوقع على عقود التجديد لبيراميدز لمدة موسم واحد

وقع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز على عقود التجديد لناديه لمدة موسم واحد بشكل رسمي.

وأكد مصدر داخل بيراميدز أن المدرب وقع على عقود التجديد لمدة موسم واحد بعد الاتفاق على كل التفاصيل في الأيام الماضية.

وأوضح المصدر أن تم الاتفاق على زيادة راتب باتشيكو على أن يكون التجديد لموسم آخر بموافقة الطرفين بعد نهاية الموسم المقبل.

عضو جديد بالجهاز المعاون

وتم الاتفاق على ضم محمد ناجي جدو إلى الجهاز المعاون لنادي بيراميدز في الفترة المقبلة بعد موافقة باتشيكو والذي أثنى عليه بصورة كبيرة.

وتواجد جدو في تدريب فريق نادي بيراميدز تحضيرا للمرحلة المقبلة التي يستعد فيها الفريق للموسم الجديد وقبل مشاركة أولى منتصف الشهر المقبل في دوري أبطال أفريقيا، واجتمع مع الرئيس التنفيذي للنادي المهندس ممدوح عيد، وهاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز، قبل أن ينضم للتدريبات مع الجهاز الفني.

وجدو يعتبر من أهم لاعبي كرة القدم المصرية خلال السنوات الماضية، حيث يمتلك في رصيده العديد من البطولات سواء مع الأندية أو المنتخبات.

طلبات باتشيكو

ولبى مسئولو بيراميدز كل طلبات جايمي باتشيكو من ناحية الصفقات والمراكز التي طلبها إلى جانب رغبته في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق خلال الفترة المقبلة من أجل حصد البطولات.

ولم يرحل أيًا من العناصر الأساسية لبيراميدز في ميركاتو الصيف حيث تم الاستقرار على استمرار عبدالله السعيد ورمضان صبحي وشريف إكرامي وأحمد فتحي.

فحوصات طبية للفريق

خضع لاعبو فريق نادي بيراميدز لفحوصات طبية شاملة استعدادا للموسم الجديد وتمهيدا للمشاركة في النسخة الجديدة من بطولة درري أبطال أفريقيا.

ويشترط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على جميع الأندية المشاركة في البطولات القارية تقديم ملفات طبية شاملة لكل اللاعبين.

وخضع جميع اللاعبين للكشف الطبي الشامل تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، للاطمئنان على سلامة الجميع.