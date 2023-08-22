كواليس معسكر بيراميدز بتركيا استعدادًا للموسم الجديد

يدرس الجهاز الفني لـ"بيراميدز"، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، تمديد معسكر الفريق الخارجي بتركيا، حتى العاشر من سبتمبر المقبل.

يأتي ذلك من أجل أكبر عدد من المباريات الودية، حتى يحدث الانسجام المطلوب بين اللاعبين القدامى والصفقات الجديدة، في إطار استعدادات بيراميدز للتحديات المحلية والقارية، التي تنتظر الفريق الموسم المقبل، فعلى سبيل المثال هناك دوري أبطال إفريقيا في الظهور الأول للسماوي تاريخيًا بالبطولة.

ومن المقرر أن يتوجه فريق بيراميدز، خلال الساعات القليلة المقبلة، إلى مطار القاهرة الدولي، للسفر إلى تركيا لبدء معسكره الخارجي المغلق.

ويستهل بيراميدز ظهوره الأول بدوري الأبطال، بمواجهة الفائز من الجيش الرواندي أو جاديكا الصومالي، في ذهاب دور الـ32 من المسابقة القارية، أحد أيام 15 أو 16 أو 17 سبتمبر المقبل، على أن تقام مواجهة الإياب 29 أو 30 من الشهر ذاته، أو 1 أكتوبر المقبل.

كما ينتظر بيراميدز مواجهة مرتقبة وقوية للغاية أمام الزمالك، في نصف نهائي بطولة كأس مصر نسخة الموسم المنصرم 2022/ 2023، حيث لم تحدد لجنة المسابقات باتحاد الكرة موعدًا للمباراة حتى الآن، والنسخة الجديدة من المسابقة ذاته.

وهناك أيضًا نسخة الموسم الجديد من الدوري الممتاز موسم 2023 /2024، وكأس السوبر المصري للأندية الأبطال بنظامها الجديد "كأس النخبة"، المزمع إقامته في الإمارات خلال الفترة المقبلة، وذلك بمشاركة 4 فرق وهى الأهلي حامل لقب الدوري وبيراميدز الوصيف، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، بينما لم يتحدد الطرف الرابع المشارك في البطولة حتى هذه اللحظة.

وأخيرًا كأس رابطة الأندية المحترفة في موسمه الثالث.

ثلاثي فيوتشر وثنائي الزمالك.. أبرز صفقات بيراميدز خلال صيف 2023

تجدر الإشارة إلى أن مسئولى نادي بيراميدز نجحوا خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2023 في إبرام العديد من الصفقات المميزة، مثل ثلاثي فيوتشر مهند لاشين ومحمود مرعي ومحمد رضا بوبو، مع ثنائي الزمالك يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر، بالإضافة لهداف الكونفيدرالية السابق الدولي الكونغولي فيستون مابيلي، مهاجم يانج أفريكايز التنزاني، فضلًا عن تفعيل بند شراء مصطفى فتحي بشكل نهائي المعار من التعاون السعودي.

كما نجح بيراميدز في تمديد عقد الثنائي شريف إكرامي حارس المرمى وأحمد فتحي الجناح الدولي.

بينما لا يزال موقف الجناح المغربي الدولي وهداف الزمالك السابق، أشرف بن شرقي، غامضًا حتى الآن.