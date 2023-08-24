الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شديد جاد وكيلًا لـ "صيدلة القناة"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، قرارًا بتكليف الدكتور شديد جاد عبدالرحمن، للعمل وكيلًا لكلية الصيدلة جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب.

وقدَّم الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، التهنئة للدكتور شديد جاد، على توليه المنصب الجديد وكيلًا لكلية الصيدلة جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب، متمنيًا له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله من أجل النهوض بالكلية ورفع شأن الجامعة عاليًا في كل المجالات العلمية والإدارية والبحثية.

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كما أشادت الدكتورة دينا أبو المعاطي، عميد كلية صيدلة جامعة قناة السويس، باختيار الدكتور شديد جاد للعمل وكيلا لكلية الصيدلة جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب، مؤكدة على قدرته على العمل من أجل تحقيق أهداف وخطط الكلية والجامعة بصفة عامة.

حضر اللقاء الدكتورة غادة حداد وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب السابق، والتي تولت مهام العمل عميدا لقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بقرار من الدكتور ناصر رئيس جامعة قناة السويس صباح اليوم الخميس، وتمنت له التوفيق والنجاح.

شديد جاد وكيلًا لكلية الصيدلة جامعة القناة

يذكر أن الدكتور شديد جاد عبدالرحمن، أستاذ بكلية الصيدلة قسم الصيدلانيات 
تخرج في كلية الصيدلة جامعة الزقازيق عام 1995 ثم التحق للعمل بقطاع الصناعات الدوائية حتى عام 1998، ثم التحق بجامعة قناة السويس عام 1999، وحصل على الماجستير في عام 2004.

ثم حصل على الدكتوراة من جامعة دبلن أيرلندا وحصل على درجة أستاذ مساعد عام 2016، ثم حصوله على درجة أستاذ عام 2021 وعمل رئيسًا لقسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة جامعة القناة، ثم وكيل كلية الألسن لشئون الدراسات العليا والبحوث.

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