محافظ الشرقية يُحيل موظفين مقصرين بعملهم فى الزقازيق وبلبيس للتحقيق

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إحالة العاملين غير الموجودين بمقر عملهم بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق واتخاذ اللازم قانوناً حيالهم لإعادة الانضباط للعمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجئ على المنشآت الخدمية لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

المتابعة الميدانية ترصد التقصير

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ قام عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرورعلى المنشآت الخدمية بمركزي الزقازيق وبلبيس لمتابعة سير انتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة.

وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم تواجد ١٧ من العاملين بمقر مكتب مراقبة الأغذية ومخزن الأدوية بالزقازيق التابع للإدارة الصحية بالزقازيق وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل، وعدم تواجد ٢ من العاملين بمقر الجمعية الزراعية بكفر أيوب التابع للإدارة الزراعية ببلبيس وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل، وعدم تواجد أي من العاملين بمقر مركز شباب كفر أيوب التابع لإدارة شباب بلبيس، ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لاتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.

فى سياق متصل، أحال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، في وقت سابق، بعض العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق؛ لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.

وقد أصدر محافظ الشرقية توجيهات بالتشديد على ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة و المرور المُفاجئ على المنشآت الخدمية المختلفة لتحقيق الانضباط في منظومة العمل و تحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وضمن خطة المتابعة، قام عبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرور على المنشآت الخدمية بمراكز منيا القمح وأبوحماد وأبوكبير وكفر صقر وههيا.