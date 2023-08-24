رئيس وزراء الهند يهنئ مصر بانضمامها لـ"بريكس"

هنّأ ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، مصر بانضمامها لآلية عمل مجموعة "بريكس" بداية من 2024.

وقال مودي، في تغريدة له: "بمناسبة الذكرى الـ١٥ للبريكس، اتخذنا قرارا بتوسيع هذا المنتدى، الهند دائما تؤيد بقوة هذا التوسع ما يجعل مجموعة البريكس أقوى وأكثر تأثيرا".

وأضاف: "من منطلق هذه الروح نرحب بانضمام مصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات إلى عائلة البريكس".

السفير الصينى بالقاهرة يهنئ مصر بالانضمام لـ"بريكس"

ووجّه السفير الصيني لدى القاهرة "لياو ليتشيانج"، اليوم الخميس، التهنئة لمصر على انضمامها لبريكس.

وقال السفير الصيني، عبر حسابه على موقع فيسبوك: "نقدم تهانينا الحارة لمصر على انضمامها إلى آلية التعاون للبريكس، إن الجانب الصيني على استعداد للعمل مع شركاء البريكس سويا على الالتزام بمفهوم مجتمع المستقبل المشترك للبشرية، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية، وتعميق التعاون في شتى المجالات، وتحمل مسئولية البريكس في مواجهة التحديات المشتركة وخلق المستقبل الجميل، لكي نبحر معا صوب بر التحديث!".

رسميًا.. مصر عضوًا فى تجمع "بريكس"

وأعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، عن دعوة كل من الأرجنتين ومصر وإيران والسعودية والإمارات لعضوية مجموعة "بريكس" ابتداءً من 2024.

وكان رئيس جنوب إفريقيا قد قال إن قمة "بريكس" تعد محركًا أساسيًا للنمو العالمي، وتهدف إلى ترسيخ التنمية المستدامة ودعم الاقتصادات الناشئة، كما تعتبر رمزًا لتوفير الفرص الاقتصادية المتكافئة للجميع.

واتفق زعماء البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا "بريكس" على توسيع مجموعتهم، وهو ما سيكون أول توسع منذ عام 2010.

رئيس الإمارات معلقًا على قبول عضوية بلاده فى البريكس: نقدر موافقة المجموعة على انضمامنا

وقال رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، في تغريدة على منصة "X" بعد قبول عضوية بلاده في مجموعة البريكس: "نقدر موافقة قادة مجموعة بريكس على ضم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى هذه المجموعة المهمة".