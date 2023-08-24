الرئيس الصينى: دول "بريكس" تتحمل مسئولية لإحلال السلام حول العالم

وجه الرئيس الصيني شي جين بينج الشكر إلى نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، على عقد قمة دول بريكس، مشيرًا إلى أن دول بريكس كلها تملك نفوذًا كبيرًا، وتتحمل مسئولية لإحلال السلام والاستقرار حول العالم، وخلال هذه القمة أجرينا مباحثات عميقة من أجل تعاون دول بريكس معًا.

وأضاف الرئيس الصيني، خلال كلمته في قمة "بريكس"، اليوم الخميس: تمكنا من التوصل إلى اتفاق واعتماد إعلان جوهانسبرج وتكلمنا عن المخرجات، واتفقنا على دعوة كل من السعودية والإمارات ومصر والأرجنتين وإيران، للانضمام إلى عائلة بريكس كأعضاء رسميين في المجموعة، وترحب الصين بكل هذه الدول.