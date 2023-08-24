الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أضخم عمل فني.. كريم عبد العزيز يستعد لـ"الفرعون الأخير"

كريم عبدالعزيز
كريم عبدالعزيز

تعمل كل من شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وميديا هب - سعدي جوهر، حاليًا، على تحضير أضخم عمل فني من نوعه في مصر والشرق الأوسط، يتناول حياة الفرعون توت غنخ آمون، وقصة اكتشاف الأسرار المذهلة لمقبرته، وذلك باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في التصوير والإخراج، والاهتمام بالتفاصيل من خلال تدقيق بحثي ومراجعة من علماء  مختصين. 

تفاصيل فيلم الفرعون الأخير

ويقوم بإخراج الفيلم مروان حامد، ويكتبه أحمد مراد، ويشارك في بطولته، كريم عبد العزيز وهو بعنوان الفرعون الأخير، ويتم تصوير الفيلم في 2025، ليخرج في أبهى صورة، بمشاركة كوكبة من النجوم المصريين والعالميين، وستتم ترجمته إلى عدة لغات.

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أحداث العمل تدور حول الفرعون توت عنخ امون

تدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق، بين زمنين، الأول في مصر القديمة، والثاني في القرن العشرين، وهو الزمن الذي سيظهر فيه كريم عبد العزيز.

ويأتي قرار إنتاج هذا العمل الضخم، إيمانًا بضرورة صنع عمل تاريخي جاد عن "الفرعون الشاب"، وهي المرة الأولى التي ينتج فيها مشروع مصري بهذا الحجم، يرسي نمطًا إنتاجيًا جديدًا، ويتم الإعلان عن المشروع قبل خروجه إلى النور بعامين.

ويشكل حرص الشركتين على التحضير والإعداد الجيد لهذا العمل، بداية لشكل إنتاج جديد، يفتح آفاقًا لأعمال "ملهمة"، مع عناية بكل تفاصيلها، وهو ما يستحق التقدير.

يذكر أنه في الرابع من نوفمبر، عام 1922، وبعد 15 عامًا من البحث، وجد كارتر مقبرة توت عنخ آمون، وهي أفضل مقبرة وجدت على مر التاريخ لم تٌمس من قبل في وادي الملوك.

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من هو توت عنخ امون

توت عنخ آمون، هو أحد فراعنة الأسرة المصرية الثامنة عشر في تاريخ مصر القديم، وكان فرعون مصر من 1334 ق.م إلى 1325 ق.م. ويعدّ الفرعون الشاب، من أشهر الفراعنة، نظرًا اللغز الذي أحاط بظروف وفاته، واكتشاف مقبرته بكنوزها المبهرة.

المتحدة للخدمات الإعلامية ميديا هب - سعدي جوهر توت غنخ آمون مروان حامد أحمد مراد الفرعون الأخير

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