محافظة الجيزة تعلن حاجتها لـ50 مهندسا بتخصصات متنوعة

أعلنت محافظة الجيزة عن حاجتها لتشغيل ٥٠ مهندسا بتخصصات مختلفة لشغل وظائف هندسية هي 25 مهندسا مدنيا (قسم إنشاءات)، بمؤهل عالي هندسي تخصص مدني قسم إنشاءات، والواجبات والمسئوليات هي إعداد الرسومات الإنشائية وتنفيذ المشروعات البنائية بطريقة آمنة وإعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى للمشروعات ووضع مخططات تلبي حاجة العـمل وإعداد التقارير بشكل دوري للمشروعات الجاري تنفيذها، وتنفيذ المشروعات بما يتناسب مع التكلفة والوقت المتاح والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الهندسية وفقا للتخصص وما يسند إليه من أعمال تتوافق مع طبيعة عمله.

٣ مهندسين عمارة مؤهل عالي هندسي

كما طلبت للمحافظة ٣ مهندسين عمارة مؤهل عالي هندسي، وتشمل الواجبات والمسئوليات إعداد الرسومات المعمارية وتنفيذ المشروعات البنائية بطريقة آمنة وإعداد التقارير بشكل دوري للمشروعات الجاري تنفيذها والحرص على تقديم الحلول المناسبة فيما يخص المجال البنائي والإنشائي والمعماري وتنفيذ المشروعات بما يتناسب مع التكلفة والوقت المتاح والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الهندسية وفقا للتخصص وخاصة برامج الأوتو كاد والـ3d وما يسند إليه من أعمال تتوافق مع طبيعة عمله.

وظائف مهندس تخطيط عمراني

كما طلبت مهندسي تخطيط عمراني بمؤهل عالي هندسي (تخطيط عمراني) والواجبات والمسئوليات هي إعداد ومراجعة مشروعات المخططات الاستراتيجية للمدن والقرى والقدرة على تنفيذها وإعداد مشروعات خطوط التنظيم والقدرة على تنفيذها والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الهندسية الأوتو كاد/برامج نظم المعلومات الجغرافية وما يسند إليه من أعمال تتوافق مع طبيعة عمله.

ويطلب أيضا ٥ مهندسين كهرباء بمؤهل عالي هندسي (تخصص كهرباء) والواجبات والمسئوليات هي إجادة الأعمال على الشبكات ذات الجهد المنخفض والمتوسط والقدرة على تصميم شبكات الإنارة العامة وتصميم ومراجعة الرسومات الهندسية الكهربائية للمنشآت وإجادة العمل على الحاسب الآلي.

مهندسين ميكانيكا ذو خبر في مجال صيانة السيارات

يطلب أيضا ٧ مهندسين ميكانيكا، منهم ٤ ميكانيكا سيارات بمؤهل عالي هندسي مناسب مع ميكانيكا السيارات و٣ مهندسين ميكانيكا معدات ثقيلة بمؤهل عالي هندسي يتناسب مع ميكانيكا المعدات الثقيلة، والواجبات والمسئوليات عليهم هي أن يكون خبرة في مجال صيانة السيارات وخبرة في مجال صيانة المعدات الثقيلة ويجيد التعامل مع الحاسب الآلي.

ويطلب مهندسين اثنين تخصص طرق بمؤهل عالي هندسي مدني تخصص طرق والواجبات والمسئوليات هي تصميم مشروعات الطرق وتنفيذها المسندة للإدارة الخاصة بأنشاء الطرق والكباري وإعداد التقارير الدورية بموقف الطرق المنفذة أو الجاري تنفيذها بصفة دورية وإعداد المقايسات لأعمال الرصف أو الترميم للطرق وما يسند إليه من أعمال تتوافق مع طبيعة عمله.

وظائف لمحللين نظم جغرافية

ويطلب ٦ محللي نظم معلومات جغرافية gls بمؤهل عالي بكالوريوس نظم معلومات/ كلية آداب قسم جغرافيا) والمسئوليات والوجبات هي مسئول عن جودة وكفاءة الأعمال الفنية والإدارية بإدارة نظم المعلومات و دراسة وتحليل المفاهيم الجغرافية والجيولوجية وصور الأقمار الصناعية وإعداد ورسم الخرائط الفضائية المتنوعة وتحليل وتفسير وربط الصور الفضائية بأرض الواقع و مراقبة الاحوزة العمرانية ومستجداتها وحصر التعديات عليها وإدخال طبقات البيانات المختلفة وتحديثها و القدرة على التعامل مع اجهزة الحاسب الآلي وبرامج نظم المعلومات الجغرافية، وما يسند إليه من اعمال تتوافق مع طبيعة عمله.

وتنوه محافظة الجيزة أنه فيما يخص الشروط العامة الواجب توافرها بالنسبة للوظائف الهندسية أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس هندسة في تخصص من التخصصات الواردة وأن يقبل العمل بأي جهة تابعة للمحافظة تراها لمصلحة العمل، وأن يكون من المقيمين داخل نطاق محافظة الجيزة وأن لا يزيد سن المتقدم عند تقديمه للطلب عن ٣٥ عاما وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعلى منها وأن يكون لديه خبرة سابقة ٣ سنوات على الأقل مع التأكيد على أن العمل بنظام السركي اليومي (أجر مقابل عمل ولا يترتب عليه طلب تثبيت أو تقنين أوضاع أو تحويله إلى عقد دائم أو خلافه).

المستندات المطلوبة لوظائف محافظة الجيزة

صور من ( المؤهل الدراسي - شهادة القيد في نقابة المهندسين وصورة كارنيه النقابة - شهادة الميلاد - بطاقة الرقم القومى على أن تكون سارية - الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور - صورة من شهادة الخدمة العامة بالنسبة للإناث وصور من شهادات الدورات التدريبية الحاصل عليها إن وجدت)، ويلتزم من يقع عليه الاختيار بتقديم اصول جميع مسوغات التعيين التي ستطلب منه فى حينها، على أن تقدم الطلبات شخصيا باليد باسم مدير عام الموارد البشرية بديوان عام محافظة الجيزة (قسم التعيينات) على النموذج المعد لملئه بالإدارة مصحوبة بصورة شخصية حديثة ٤ / ٦، علما بأن التقديم يبدأ في الفترة من ٢٧ / ٨ / ٢٠٢٤ وحتى ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٣ ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد عن طريق البريد أو قبل أو بعد الموعد المحدد.