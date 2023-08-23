محافظ الجيزة يعتمد ترقية 5046 معلمًا وأخصائيًا

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حركة ترقيات ٥٠٤٦ من شاغلي وظائف المعلمين من أخصائيين اجتماعيين ونفسيين وتكنولوجيا وصحافة وأمناء المكتبات بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، والذين استوفوا البرامج التدريبية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى.

جاء ذلك بناءً على القرار الصادر برقم «١٠٤٧» لسنة ٢٠٢٣، الذي ينص على أنه اعتبارًا من ١ يناير ٢٠٢٣ يتم ترقية «٤٨٦٢» من شاغلي وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين، والأخصائيين النفسيين، وأخصائيي التكنولوجيا، وأخصائيي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات، وذلك من الذين منحوا شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظائف الأعلى.

ترقية عدد من شاغلي وظائف المعلمين

وأصدر محافظ الجيزة، قرارًا برقم «١٠٤٨» لسنة ٢٠٢٣، والذي ينص على أنه اعتبارًا من ١ يناير ٢٠٢٣، يتم ترقية عدد «٢٠٢» آخرين من شاغلى وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.

وأكد أن القرارات جاءت وفقًا لقرار وزير التربية والتعليم أرقام ٥٥ و٨١ لسنة ٢٠٢٣، بشأن منح شهادة الصلاحية اللازمة لترقية أو نقل أعضاء هيئة التعليم من الذين استوفوا البرامج التدريبية اللازمة للترقية للوظيفة الأعلى ومن توفرت فيهم شروط شغل وظائف المعلمين.

كما أكد محافظ الجيزة أن القرارات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للإرتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع كفاءة المعلمين والإهتمام بأعضاء هيئة التعليم والحرص على دعم المعلمين مهنيًا واجتماعيًا.

صرف بدلات وعلاوات الترقية

وشمل قرار محافظ الجيزة صرف بدل الاعتماد المقرر لهم قانونًا وعلاوة الترقية وذلك اعتبارًا من أول الشهر التالي لصدور هذا القرار.

يأتي قرار محافظ الجيزة في إطار سعي المحافظة لتكافأ الفرص بين المعلمين والمدرسين بمدارس مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.