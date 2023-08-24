الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب ستارة.. وفاة ربة منزل سقطت من "الخامس" فى قليوب

جثة
جثة

لقيت ربة منزل مصرعها، نتيجة إصابتها بكسور متفرقة بالجسم، بسبب سقوطها من شرفة شقتهم بالطابق الخامس بعقار بمنطقة أم بيومي دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وذلك أثناء تركيبها ستارة بشرفة الشقة، حيث اختل توازنها وسقطت بالشارع.

وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، واستدعاء أهلية المتوفاة لسؤالهم، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

- تفاصيل الواقعة

كان اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بورود بلاغ من  مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، يفيد باستقبال ربة منزل مصابة بكسور متفرقة بالجسم، ولقيت مصرعها أثناء محاولة إسعافها جراء سقوطها من ارتفاع.

وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع ربة منزل بسبب إصابتها بكسور متفرقة بالجسم، جراء سقوطها من شرفة شقتهم بالطابق الخامس بعقار بمنطقة أم بيومي دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وذلك أثناء تركيبها ستارة بشرفة الشقة، حيث اختل توازنها وسقطت بالشارع.

وتم نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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- التحقيق في مصرع عامل بالقليوبية 

وفي سياق آخر، تباشر النيابة العامة في القليوبية التحقيق في واقعة مصرع عامل بعدة طعنات نافذة بالجسد على يد أب ونجليه بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بسبب خلافات سابقة على نقلة تراب في أرض ملكه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال ذوي المتوفى، والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الرائد أحمد عبدالجليل، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بمصرع عامل يُدعى حسام حسين، 35 سنة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من "طارق. ح" ونجليه تعدوا على عامل بسلاح أبيض حتى أودوا بحياته، والقي القبض عليهم وأحيلوا للنيابة العامة للتحقيق معهم.

ربة منزل منطقة أم بيومي مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية مستشفى ناصر العام وفاة ربة منزل

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