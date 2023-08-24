الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفى: "حياة كريمة" تؤكد عدم تخلى الدولة عن شعبها

حياة كريمة
حياة كريمة

كشف محمد الجالي، الكاتب الصحفي، تأثير جهود مبادرة حياة كريمة في محافظات مصر، قائلًا إن حياة كريمة غيّرت وجه مصر انطلاقًا نحو الجمهورية الجديدة.

وأضاف الجالي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن حياة كريمة تؤكد أن الدولة المصرية عازمة على عدم تخليها أبدًا عن شعبها في كل ربوع مصر والقرى التي لم نكن نسمع عنها.

مطروح ظلت تعاني من التهميش حتى جاء الرئيس

وتابع: "محافظة مطروح عانت كثيرًا من التهميش، رغم أنها محافظة كبيرة جدًا من حيث المساحة، ولديها إمكانيات هائلة وواعدة لكنها ظلت مهمشة لعقود طويلة حتى جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتصل يد التطوير إلى مرسى مطروح وكل بقاع مصر".

وأشار إلى أن الدولة المصرية بدأت في تطوير محافظة مطروح بداية من إنشاء مدينة العلمين الجديدة حتى تصل يد التطوير إلى السلوم وواحة سيوة.

وأوضح أن التحديات وتدهور بعض الخدمات في عدة مناطق ظلت لعقود في محافظة مطروح، ما انعكس على حياة أهالي المحافظة ونشاطهم الاقتصادي، حيث عانوا من التهميش التنموي لعقود ووصلت معدلات الفقر في مطروح قبل أن تطالها يد التطوير لحوالي 50%، في حين كان التقدير العام لإجمالي الجمهورية يقدر بـ32.5%.

وأكد أن "حياة كريمة" ساهمت في تطوير البنية التحتية في المجالات كافة بمطروح، حيث أنها لم تترك قرية إلا ودخلتها.

حياة كريمه مطروح مبادرة حياة كريمة اكسترا نيوز محافظة مطروح مرسى مطروح الرئيس السيسي

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