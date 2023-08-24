سبتمبر المقبل.. بيلاروسيا تعلن إجراء مناورات لمنظمة الأمن والتعاون بقيادة موسكو

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية عن إجراء مناورات لـمنظمة الأمن والتعاون التي تقودها موسكو في الأول من سبتمبر المقبل، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

- مناورات روسية صينية مشتركة في المحيط الهادي

وعلي صعيد آخر، أجرت سفن حربية روسية وصينية، الجمعة الماضي، مناورات بحرية مشتركة في المحيط الهادي تشمل تدريبات على عمليات الإنقاذ والتصدي لضربات جوية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وكانت المناورات البحرية المشتركة في المحيط الهادي تتكون من 9 سفن كبيرة تبحر في تشكيل رباعي، كما شملت تدريبًا على ملء احتياطات الوقود من قبل السفن ونقل الحمولة أثناء تحرك المراكب.