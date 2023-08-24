حبس المتهم بتعذيب قطة بالبساتين 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت نيابة البساتين حبس المتهم بتعذيب قطة حتى الموت ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) بالتعدي على "قط" باستخدام ماسورة حديدية حتى نفوقه.

بالفحص أمكن تحديد وضبط المتهم المذكور، وتبين أنه (بائع متجول - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بتخلصه من الأداة المُستخدمة بإلقائها بالطريق العام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

العقوبة المحتملة للمتهمين بتعذيب الحيوانات

يستعرض "الدستور" فى السطور التالية العقوبة المقررة لجرائم تعذيب الحيوانات وفقًا للقانون، حيث اعتبر القانون التعدى على الحيوانات أو تعذيبها جريمة يعاقب عليها، حيث حدد قانون العقوبات فى المادة رقم 355، العقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة مع الشغل وغرامة مالية لا تزيد على 200 جنيه، على كل من قتل عمدًا حيوانًا من دواب الجر أو الحمل أو الركوب أو أي نوع من أنواع المواشي، وكل من يقوم بسم حيوان من الحيوانات المشار إليها أو الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو حوض.

وتنص المادة رقم 356 من ذات القانون على، أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلًا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات، ونصت المادة 357 من القانون، على عقوبة لاتزيد عن الحبس 6 أشهر مع الشغل وغرامة لا تزيد على 200 جنيه لكل من قتل عمدًا أو سم الحيوانات المستأنسة أو أضر بها ضررًا كبيرًا، غير المذكورة في المادة 355.

كما ينص القانون على وضع الجناة مرتكبي هذه الجرائم في حق الحيوانات الأليفة، تحت ملاحظة الأجهزة الأمنية مدة لا تقل عن عام أو لا تزيد عن عامين.