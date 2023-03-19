الأحد 19 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخلاء سبيل المتهم بتعذيب قطة في باب الشعرية

إخلاء سبيل
إخلاء سبيل

أصدرت نيابة باب الشعرية الجزئية، اليوم الأحد، قرارا يقضي بإخلاء سبيل شاب، بعد تسجيل مقطع فيديو خلال تعذيب قطة بباب الشعرية، بكفالة قدرها 500 جنيه على ذمة التحقيق.

وقالت وزارة الداخلية في بيانها إنه عقب رصد استغاثة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من بعض المواطنين ضد أحد الأشخاص، نشر مقطع فيديو عبر حسابه عبر تطبيق "تيك توك" أثناء تعذيبه لـ "قطط".

بتكثيف التحريات ومن خلال التعامل الفني أمكن تحديد وضبط المذكور، وتبين أنه عامل بمقهى - مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، وأقر بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح مع أصدقائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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