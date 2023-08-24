حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية ليوم الخميس 24 أغسطس 2023

يقدم “الدستور” في التقرير التالي حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية ليوم الخميس الموافق 24 أغسطس لعام 2023، حسب موقع Hindustan times، والتى جاءت على النحو التالي:



برج الحمل (21 مارس – 20 أبريل)

ماليا سوف تكون قادرا على تحسين وضعك، سيتمكن البعض منكم من العودة إلى لياقتهم البدنية، سيجد العاملون في وسائل الإعلام أن الأمور تسير على ما يرام، من المرجح أن يرفع شخص ما في العائلة مكانتك، قد يضيف البعض منكم إلى قائمة العقارات الخاصة به عن طريق حجز عقار جديد، من المرجح أن تلقى فكرة النزهة استحسان أفراد العائلة لذا توقع قضاء وقت مثير.



برج الثور (21 أبريل – 20 مايو)

قد يصبح شعارك “امتلك المال” سوف تنفق عندما تبدأ في تحقيق مكاسب جيدة، أولئك الذين يريدون العودة إلى لياقتهم البدنية سيشعرون بالتشجيع على مواصلة نظام تمارينهم الرياضية، من المرجح أن يشعل العمل الإبداعي خيالك، إن طبيعتك المحبة والرعاية ستبقي زوجك وعائلتك في حالة ذهنية سعيدة، رحلة ممتعة ستقوم بها، سيحتاج أولئك الذين يفكرون في شراء العقارات إلى أن يكونوا أكثر تعمداً وقراءة الخطوط الدقيقة.

برج الجوزاء (21 مايو – 21 يونيو)

من المحتمل أن يكتسب البعض منكم حسن النية من خلال مساعدة شخص ما على التنقل، سيكون التحول إلى الأطعمة الصحية هو المفتاح للحفاظ على لياقتك ونشاطك، من المحتمل أن تحصل على نصيحة جيدة تمنعك من الانحراف عن المسار الذي اخترته، يمكن للبعض منكم أن يبذل جهدًا واعيًا للسفر بتكاليف أقل.

السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)

لن يكون للانتكاسات الأخيرة في العمل أي تأثير على حياتك المهنية لذا واصل التقدم بكل قوتك، قد تظهر على الصفقة التي كنت تعتقد أنك قد توصلت إليها علامات الانزلاق من بين أصابعك، صحة أحد الوالدين أو كبار السن في الأسرة يمكن أن تسبب القلق، الحفاظ على نفسك وعدم التدخل في شؤون الآخرين سيحافظ على الهدوء المنزلي، يمكن تكليف البعض منكم بوظيفة مهمة خارج المدينة.

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)

قد يتطلب المشروع نفقات أكبر من المتوقع لتحقيق النجاح، تجنب تناول الطعام على جانب الطريق، ستكون الحياة العائلية مفيدة للغاية حيث ستتاح لك الفرصة للاسترخاء، يجب على أولئك الذين يخططون لرحلة أن يأخذوا الطقس بعين الاعتبار للحفاظ على سلامتهم.

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)

جسديًا ستبقى بخير لكن ذهنيًا قد تظل متوترًا بعض الشيء، من المرجح أن يجعل التقدير من العميل يومك مشرقًا، يمكن لتجار التجزئة أن يتوقعوا إقبالاً جيدًا اليوم، سيكون لنصيحة الزوج أهمية كبيرة، لذا لا ترفضيها على الفور. اختاري وسيلة النقل الخاصة بك بعناية لرحلة آمنة.

الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)

إبقاء خيار أخذ القرض مفتوحا، نصيحة شخص ما لتحقيق اللياقة البدنية المثالية ستكون مفيدة، لا تتردد في طلب المساعدة من الزملاء القدامي على الصعيد المهني، يمكن لبعضكم التخطيط لذكرى زواج أو احتفال آخر، من المرجح أن يتم التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها في الوضع التنافسي على الصعيد الأكاديمي.

برج العقرب (24 أكتوبر – 22 نوفمبر)

صفقة مربحة يمكن أن تجلب لك الكثير من المال، سوف تظل بصحة جيدة، يحتاج المؤثرون إلى توخي الحذر بشأن ما يؤيدونه، ستكون العائلة محبة ومهتمة وستقدم كل المساعدة المطلوبة، قد لا تسير الرحلة كما هو متوقع ولكنك ستستفيد منها إلى أقصى حد.

برج القوس (23 نوفمبر – 21 ديسمبر)

قد يتم استلام بعض المستحقات المعلقة لتعزيز الجبهة المالية، من الناحية الصحية أنت تتقدم بثبات نحو اللياقة البدنية، هذا ليس الوقت المناسب لتحمل المخاطر سواء على المستوى الشخصي أو المهني، سيكون الزوج أكثر دعمًا وسيقدم لك يد المساعدة في كل ما تفعليه، أولئك الذين يسعون لقضاء بضعة أيام بمفردهم قد يخططون لقضاء عطلة قصيرة، إن التقلبات المالية في السوق يمكن أن تحفزك على الاستثمار في العقارات.

برج الجدي (22 ديسمبر – 21 يناير)

الإنفاق الحكيم سيساعد في الادخار، يعد الانضمام إلى صالة الألعاب الرياضية أمرًا متاحًا لأولئك الذين يرغبون في تحقيق اللياقة البدنية المثالية، من المحتمل أن يقدم شخص ما خدمة كبيرة لأولئك الذين يبحثون عن وظيفة مرغوبة على الجبهة المهنية، سوف تنزع فتيل كل التوترات وتجعل الجبهة الداخلية مكانًا سعيدًا للتواجد فيه، قد تكون هناك حاجة إلى إعداد كافي لإنجاح حياتك، ومن المتوقع عوائد جيدة من الممتلكات المستأجرة.

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)

سيساعد برنامجك المالي من خفض التكاليف في توفير المال، إن البقاء منتظمًا في نظام التمارين الرياضية الخاص بك سيضمن لك صحة جيدة، من المرجح أن تحظى مبادرتك على الصعيد المهني أو الأكاديمي بالثناء من قبل الأشخاص المهمين، من المحتمل أن تقوم ببعض الأشياء الممتعة مع العائلة اليوم، التهور على الطريق قد يسبب مشاكل، من المرجح أن يتم حل المسائل المتعلقة بالملكية والتي تسبب التوترات وديًا.

برج الحوت (20 فبراير - 20 مارس)

يتم ضمان الاستقرار المالي مع استمرار الفرص في طريقك، من المرجح أن يحصل أولئك الذين يتطلعون لمقابلات العمل اليوم الحصول على فرصة جيدة، قد يحتاج زوجك إلى مساعدتك فلا تخيبي أمله، يمكن للبعض أن يفكر في مشاريع جديدة لكن تنفيذها يمكن أن يشكل صعوبات، من المرجح أن يتم إبرام صفقة عقارية معلقة بشكل مربح.