بولندا.. وفيات ومصابون ببكتيريا تنتقل بالماء ومكيف الهواء

توفي 4 أشخاص ونقل 71 آخرون إلى المستشفى في مدينة رزيسزو جنوب شرقي بولندا، إثر إصابتهم ببكتيريا الفيلقية، حسبما أفاد مصدر طبي لوكالة "فرانس برس".

وقال أندريه سروكا المتحدث باسم المستشفى الجامعي في رزيسو: "توفي 3 أشخاص بداء الفيلقيات"، مشيرًا إلى أن المتوفين "مسنون".

ولاحقًا أعلن مدير المستشفى وفاة شخص رابع أصيب بالبكتيريا، والمتوفى رجل يبلغ من العمر 70 عامًا، وكان يعاني أمراضًا خطيرة، بما في ذلك السرطان.

وقال مدير المستشفى جريجور ماتيرنا لوكالة الأنباء البولندية، إن "الفحوصات أكدت إصابته بالبكتيريا".

ومرض الفيالقة ينتج عن عدوى رئوية خطرة تتسبب بها بكتيريا تصيب الجهاز التنفسي للإنسان، وتنتقل إليه إما عبر شرب مياه ملوثة بها، أو عبر الاستنشاق عن طريق مكيف الهواء.

تحركات رسمية

قالت السلطات الصحية المحلية، في بيان، إن ما مجموعه 71 شخصًا نقلوا إلى المستشفى بعد إصابتهم بهذه البكتيريا، التي تسبب مشاكل خطيرة في الجهاز التنفسي، ولم يعرف مصدر إصابتهم بهذه البكتيريا.

وشكلت بلدية رزيسزو خلية أزمة للتعامل مع هذا الطارئ الصحي، حيث أعلنت البلدية أنها ستجري في نهاية الأسبوع عملية تطهير إضافي لشبكة إمدادات المياه في المدينة.

وستعلن السلطات يوم الإثنين نتائج فحوصات لعينات مياه أُخذت من مختلف الينابيع التي تزود المدينة بالمياه.

حقائق رئيسية

حُدِّدت بكتريا الفَيلَقِيَّة المُسْتَرْوِحَة (L. pneumophila) لأول مرة في عام 1977 باعتبارها السبب وراء إحدى فاشيات الالتهاب الرئوي الوخيم بمركز للمؤتمرات في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1976.

كما أن الشكل الأكثر شيوعًا لسريان بكتريا الفيلقيّة (Legionella) هو استنشاق الرذاذ الملوث الناتج بالاقتران مع عمليات رشّ أو ضخّ أو نفث المياه من مصادر المياه الملوثة، كما قد تحدث العدوى عن طريق رشف مياه ملوّثة أو ثلج ملوّث، لاسيّما لدى مرضى المستشفيات القابلين للتأثّر.

وتتراوح فترة حضانة داء الفيالقة ما بين يومين و10 أيام (على أنّه سُجِّلت فترة تصل إلى 16 يومًا في بعض الفاشيات).

وهناك علاجات مضادة لداء الفيالقة، ولكن لا يوجد في الوقت الراهن لقاح مضادّ له.

وتحدث الوفاة على إثر التهاب رئوي متفاقم مصحوب بقصور تنفُّسي أو صدمة وقصور عضوي متعدِّد، وإذا لم يعالَج داء الفيالقة فإنه يسوء عادةً خلال الأسبوع الأول.