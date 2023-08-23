رسالة من الخطيب إلى اتحاد الكرة وسيد عبدالحفيظ: "المرحلة المقبلة صعبة جدا"

كشف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن تقدمه بطلب إلى اتحاد الكرة من أجل مخاطبة الجهات الرسمية لضمان حضور السعة الكاملة من الجماهير في المباريات خلال الموسم الجديد.

جاءت تصريحات الخطيب، على هامش حفل الموسم الذهبي المقام في ملعب "مختار التتش" لتكريم الفرق الرياضية بالنادي الأهلي والتي حصدت كافة البطولات.

الخطيب: يجب عودة الجمهور كاملاً

قال محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي: "محظوظون بجماهير الأهلي التي أهديها ذلك الإنجاز وأقول لهم الأهلي يحتاج لكم خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر، فالمرحلة المقبلة صعبة للغاية وأكررها مرة أخرى الفترة المقبلة صعبة جدا".

وأضاف: "جمهور الأهلي هو كلمة السر في تجاوز كل الصعب خلال الفترة الماضية".

وتابع: "أرسلنا خطابا إلى اتحاد الكرة منذ أسبوع، وطلبنا التواصل مع الجهات الأمنية من أجل الموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة خلال الموسم المقبل في كل المباريات".

وواصل: "هذا الطلب لا يشمل النادي الأهلي فقط، بل كل الأندية وسنخاطب الاتحادات الرياضية لزيادة الحضور الجماهيري في مختلف الألعاب".

وواصل حديثه: "سلطات الأمن نجحت بامتياز في كل التجارب خلال المواسم السابقة.. الجمهور عنصر أساسي ويجب عودة الجمهور بأعلى سعلة والدولة المصرية بكافة مؤسساتها تساعد ولا تتأخر، ويجب أن نجهز أنفسنا ونرتب كل شيء بشكل صحيح قبل انطلاق الموسم الجديد".

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الخطيب: أشكر سيد عبد الحفيظ على كل ما قدمه طيلة 12 عامًا

وبعث محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، رسالة شكر إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق، قائلا: "أريد أن أوجه له الشكر فهو أحد أبناء النادي المتميزين فقد عمل بإخلاص طيلة 12 عامًا كمدير للكرة".

وأضاف: "نشكره على كل ما قدمه للنادي خلال الفترة الماضية، وكذلك أشكر أحمد أبوعبلة طبيب النادي السابق".