الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشناوي: نريد التتويج بمزيد من الألقاب لأجل جماهير الأهلي

محمد الشناوي
محمد الشناوي

أكد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه وزملائه يرغبون في التتويج بمزيد من الألقاب خلال الموسم الجديد من إسعاد الجماهير الحمراء.

وينظم النادي الأهلي، حفل الموسم الذهبي على ملعب "مختار التتش" لتكريم جميع الفرق الرياضية في مختلف الألعاب بالتتويج بكافة البطولات خلال الموسم الماضي.

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محمد الشناوي: الموسم المقبل أصعب من الذي مضى

تحدث محمد الشناوي على هامش حفل الموسم الذهبي، وقال: "أشكر الجماهير ومجلس إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني واللاعبين على الموسم الكبير، وكل شخص فخور بتواجده داخل الأهلي".

وأضاف: "سعيد وفخور للغاية بتواجدي هنا اليوم في ذلك الحفل، وأقدم الشكر للإدارة التي لا تبخل علينا، والجهاز الفني واللاعبين الذين تحملوا الكثير من الضغوط على مدار الموسم الماضي".

وأكمل: "حصلنا على راحة، وغدا سنبدأ الاستعداد للموسم الجديد من خلال خوض أول مران".

وأتم قائد الأهلي: "نتمنى أن نكون على قدر المسؤولية، خاصةً أن الموسم المقبل سيكون أصعب من الذي مضى، ونحن نريد التتويج بمزيد من الألقاب في الموسم الجديد من أجل الجماهير".

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الأهلي يكرم أبطال الموسم الذهبي

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على تكريم أبطال الموسم الذهبي الذين توجوا بالألقاب مع النادي على الصعيدين القاري والمحلي في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، وذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت مساء اليوم بملعب التتش بالجزيرة، بحضور مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ورعاة النادي، ولفيف من الشخصيات العامة والرياضية والإعلامية.

وكرم الأهلي فرق:

كرة القدم وكرة السلة "رجال وسيدات"، وكرة اليد "رجال وسيدات"، والكرة الطائرة "رجال وسيدات"، وتنس الطاولة، وألعاب الماء، وألعاب القوى، والجمباز، والكاراتيه، والتنس الأرضي، والاحتياجات الخاصة.

وشهد الموسم الماضي إنجازات على كافة الأصعدة بالنادي سواء على المستويين المحلي ‏أو القاري، وتأهل فرق كرة القدم والسلة واليد للمشاركة في كأس العالم للأندية.‏

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