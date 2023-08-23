الأربعاء 23 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

انطلاق حفل الموسم الذهبي بالأهلي

انطلاق حفل الموسم
انطلاق حفل الموسم الذهبي بالنادي الأهلي

انطلق منذ قليل حفل الموسم الذهبي، الذي تنظمه إدارة النادي بملعب التتش بالجزيرة، لتكريم الفرق التي توجت بالألقاب والبطولات مع النادي على الصعيدين القاري والمحلي والاحتفاء بهم، بحضور مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ورعاة النادي، ولفيف من الشخصيات العامة والرياضية والإعلامية.

ويشارك في احتفالية اليوم اللاعبون والأجهزة الفنية والإدارية ‏والطبية، الذين أسهموا في التتويج بالبطولات مع النادي في مختلف الألعاب الجماعية والفردية ‏في الموسم الماضي، وذلك بعد أن وجهت إدارة النادي الأهلي الدعوة لهم بحضور الحفل.

وشهد الموسم الماضي إنجازات على كافة الأصعدة بالنادي سواء على المستويين المحلي أ‏و القاري، وتأهل فرق كرة القدم والسلة واليد للمشاركة في كأس العالم للأندية.‏

اقرأ أيضا.. للمرة الثانية.. الأهلى يخاطب اتحاد الكرة لمعرفة موعد ومكان مباراة السوبر


حفل تكريم أبطال الموسم الذهبي

وكان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي قد تفقد الاستعدادات النهائية الخاصة بهذا الحفل، والذي دشنه مجلس إدارة النادي الأهلي لتكريم الفريق الرياضية وعلى رأسها فريق كرة القدم بالنادي عقب ختام الموسم الاستثنائي.

وكان فريق كرة القدم بالنادي الأهلي قد حصد 5 ألقاب وهي بطولات دوري أبطال أفريقيا والدوري الممتاز وكأس مصر والسوبر المحلي "مرتين".

كما فاز فريق السلة بالنادي، بألقاب الدوري الأفريقي لكرة السلة ودوري السوبر، ودوري المرتبط فضلا عن تأهله إلى منافسات بطولة الإنتركونتينينتال.

وتوج فريق كرة اليد ببطولة الدوري الممتاز وكأس مصر وبطولة السوبر الأفريقي وتأهل إلى منافسات السوبر جلوب.

ويتواجد في الاحتفالية عدد كبير من الشخصيات العامة والرياضية من أجل تكريم الفرق التي حققت إنجازات عديدة في مختلف الألعاب.

اقرأ أيضا.. كولر وجهازه المعاون يصلون إلى القاهرة قبل بدء فترة الإعداد

موعد بدء فترة إعداد فريق الكرة بالنادي الأهلي

تنطلق غدًا الخميس، مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ملعب "مختار التتش" استعدادا لموسم 2023-2024.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا في النمسا خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 6 سبتمبر المقبل، ويتخلله خوض الفريق مباراتين وديتين.

الاهلى حفل الموسم الذهبي انطلاق حفل الموسم الذهبي الكابتن محمود الخطيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي

مواد متعلقة

للمرة الثانية.. الأهلى يخاطب اتحاد الكرة لمعرفة موعد ومكان مباراة السوبر

الأهلى يشكر سفارة النمسا بالقاهرة.. ويبدأ المعسكر الخارجى 28 أغسطس

آخر تطورات مفاوضات الأهلى لضم سوزا فى الميركاتو

الأكثر قراءة

وفاة نجل مأمور قسم شرطة الشروق فى حادث سير

"عاتب زوجته فطعنته".. ماذا حدث داخل كمبوند شهير بمدينة بدر؟

مقتل قائد "فاغنر" الروسية فى تحطم طائرة خاصة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

من بين 10 أشخاص.. تفاصيل مقتل قائد «فاجنر» فى تحطم طائرة

لأول مرة..منح درجة الماجستير لباحث بجامعة بني سويف بعد وفاته.."ناقشوا الرسالة بصورته"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

وائل لطفي

المتغطى بالغرب عريان

ماجد حبته

العالم علمين

مدحت بشاى

المحتوى الدرامى

عبد الرحيم طايع

السيدة إلهام شاهين

محمد رفعت

محافظون وتجارب (14) فخر المنصورة

محاسن السنوسي

ترند اليوم

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)