انطلاق حفل الموسم الذهبي بالأهلي

انطلق منذ قليل حفل الموسم الذهبي، الذي تنظمه إدارة النادي بملعب التتش بالجزيرة، لتكريم الفرق التي توجت بالألقاب والبطولات مع النادي على الصعيدين القاري والمحلي والاحتفاء بهم، بحضور مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ورعاة النادي، ولفيف من الشخصيات العامة والرياضية والإعلامية.

ويشارك في احتفالية اليوم اللاعبون والأجهزة الفنية والإدارية ‏والطبية، الذين أسهموا في التتويج بالبطولات مع النادي في مختلف الألعاب الجماعية والفردية ‏في الموسم الماضي، وذلك بعد أن وجهت إدارة النادي الأهلي الدعوة لهم بحضور الحفل.

وشهد الموسم الماضي إنجازات على كافة الأصعدة بالنادي سواء على المستويين المحلي أ‏و القاري، وتأهل فرق كرة القدم والسلة واليد للمشاركة في كأس العالم للأندية.‏

اقرأ أيضا.. للمرة الثانية.. الأهلى يخاطب اتحاد الكرة لمعرفة موعد ومكان مباراة السوبر



حفل تكريم أبطال الموسم الذهبي

وكان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي قد تفقد الاستعدادات النهائية الخاصة بهذا الحفل، والذي دشنه مجلس إدارة النادي الأهلي لتكريم الفريق الرياضية وعلى رأسها فريق كرة القدم بالنادي عقب ختام الموسم الاستثنائي.

وكان فريق كرة القدم بالنادي الأهلي قد حصد 5 ألقاب وهي بطولات دوري أبطال أفريقيا والدوري الممتاز وكأس مصر والسوبر المحلي "مرتين".

كما فاز فريق السلة بالنادي، بألقاب الدوري الأفريقي لكرة السلة ودوري السوبر، ودوري المرتبط فضلا عن تأهله إلى منافسات بطولة الإنتركونتينينتال.

وتوج فريق كرة اليد ببطولة الدوري الممتاز وكأس مصر وبطولة السوبر الأفريقي وتأهل إلى منافسات السوبر جلوب.

ويتواجد في الاحتفالية عدد كبير من الشخصيات العامة والرياضية من أجل تكريم الفرق التي حققت إنجازات عديدة في مختلف الألعاب.

اقرأ أيضا.. كولر وجهازه المعاون يصلون إلى القاهرة قبل بدء فترة الإعداد

موعد بدء فترة إعداد فريق الكرة بالنادي الأهلي

تنطلق غدًا الخميس، مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ملعب "مختار التتش" استعدادا لموسم 2023-2024.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا في النمسا خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 6 سبتمبر المقبل، ويتخلله خوض الفريق مباراتين وديتين.