كولر وجهازه المعاون يصلون إلى القاهرة قبل بدء فترة الإعداد

وصل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الأربعاء، إلى القاهرة رفقة باقي جهازه المعاون قبل بداية فترة إعداد المارد الأحمر للموسم الجديد.

وتنطلق غدا الخميس، تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ملعب "مختار التتش" قبل السفر إلى النمسا يوم 28 أغسطس الجاري لإقامة معسكر الفريق.

ومن المنتظر أن يشهد مران الأهلي غدا، مشاركة الثنائي الجديد إمام عاشور ورضا سليم، إضافة إلى الثنائي العائد من فيوتشر وسيراميكا كليوباترا بعد انتهاء فترة الإعارة وهما كريم نيدفيد وصلاح محسن.

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موعد معسكر الأهلي في النمسا استعدادا للموسم الجديد

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكرًا مغلقًا في النمسا خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 6 سبتمبر المقبل

وكان خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد سافر إلى النمسا خلال الأيام القليلة الماضية، للاطمئنان على كافة الترتيبات المتعلقة بمعسكر الإعداد قبل سفر البعثة وخوض المعسكر الخارجي.

وغادر مدير الكرة بالنادي الأهلي القاهرة في رحلة مدتها 48 ساعة، توجه خلالها إلى النمسا رفقة سمير عدلي المدير الإداري لفريق الكرة لتفقد مقر الإقامة وملاعب التدريب.

كما تم الاتفاق على خوض الأهلي مباراتين وديتين خلال المعسكر لتجهيز الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

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الأهلي يوجّه الشكر لسفارة النمسا في القاهرة

بعث خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، برسالة شكر إلى سفارة النمسا بالقاهرة بعد الجهود التي بذلتها السفارة خلال الفترة الماضية من أجل تيسير كافة الإجراءات الخاصة باستخراج تأشيرات السفر للبعثة.

وأبدى مدير الكرة الجديد بالنادي الأهلي، تقديره لما قدمته السفارة من مساعدة ودعم للنادي الأهلي.