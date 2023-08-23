الأربعاء 23 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر وجهازه المعاون يصلون إلى القاهرة قبل بدء فترة الإعداد

مارسيل كولر
مارسيل كولر

وصل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الأربعاء، إلى القاهرة رفقة باقي جهازه المعاون قبل بداية فترة إعداد المارد الأحمر للموسم الجديد.

وتنطلق غدا الخميس، تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ملعب "مختار التتش" قبل السفر إلى النمسا يوم 28 أغسطس الجاري لإقامة معسكر الفريق.

ومن المنتظر أن يشهد مران الأهلي غدا، مشاركة الثنائي الجديد إمام عاشور ورضا سليم، إضافة إلى الثنائي العائد من فيوتشر وسيراميكا كليوباترا بعد انتهاء فترة الإعارة وهما كريم نيدفيد وصلاح محسن.

اقرأ أيضا.. الأهلى يشكر سفارة النمسا بالقاهرة.. ويبدأ المعسكر الخارجى 28 أغسطس

موعد معسكر الأهلي في النمسا استعدادا للموسم الجديد

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكرًا مغلقًا في النمسا خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 6 سبتمبر المقبل

وكان خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد سافر إلى النمسا خلال الأيام القليلة الماضية، للاطمئنان على كافة الترتيبات المتعلقة بمعسكر الإعداد قبل سفر البعثة وخوض المعسكر الخارجي.

وغادر مدير الكرة بالنادي الأهلي القاهرة في رحلة مدتها 48 ساعة، توجه خلالها إلى النمسا رفقة سمير عدلي المدير الإداري لفريق الكرة لتفقد مقر الإقامة وملاعب التدريب.

كما تم الاتفاق على خوض الأهلي مباراتين وديتين خلال المعسكر لتجهيز الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

اقرأ أيضا.. تقارير مغربية: والتر بواليا في طريقه للانضمام لنادي الوداد

الأهلي يوجّه الشكر لسفارة النمسا في القاهرة

بعث خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، برسالة شكر إلى سفارة النمسا بالقاهرة بعد الجهود التي بذلتها السفارة خلال الفترة الماضية من أجل تيسير كافة الإجراءات الخاصة باستخراج تأشيرات السفر للبعثة.

وأبدى مدير الكرة الجديد بالنادي الأهلي، تقديره لما قدمته السفارة من مساعدة ودعم للنادي الأهلي.

الاهلى السويسري مارسيل كولر معسكر الأهلي الدورى المصرى معسكر الأهلي في النمسا

مواد متعلقة

الأهلى يشكر سفارة النمسا بالقاهرة.. ويبدأ المعسكر الخارجى 28 أغسطس

كشاف الشباب الذي يكرهه "كهربا".. من هو كارلوس بيرنجر مدرب الأهلي الجديد؟

الأكثر قراءة

القضاء الأعلى يوافق على الحركة القضائية 2024.. بالأسماء

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو اعتداء ضباط شرطة على مواطنين

صورة الطفلة كارما ضحية "تعذيب عمها" فى بولاق الدكرور

" التعليم" تفتح باب التقدم للكفاءات من المعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل "مدارس أبدأ"

الإدارية العليا تؤيد مجازاة موظفين بالغربية لإتيانهما أفعالًا تمس الوظيفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

المحتوى الدرامي

عبد الرحيم طايع

السيدة إلهام شاهين

محمد رفعت

محافظون وتجارب (14) فخر المنصورة

محاسن السنوسي

تريند اليوم

محمد الفايدي

الموهبة رأس المال المؤجل

مؤمن المحمدي

التأويل وتلبيس العمة

د. منى حلمى

نار .. ونور

عبدالوهاب داود

ماذا يفعل المصريون فى القرن الجديد؟

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)