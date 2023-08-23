الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير مغربية: والتر بواليا في طريقه للانضمام لنادي الوداد

والتر بواليا
والتر بواليا

أفادت تقارير صحفية، أن الكونغولي والتر بواليا مهاجم الأهلي السابق، أصبح هدفا رئيسيا لنادي الوداد المغربي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2023.

ويأتي ذلك، ضمن خطة إدارة نادي الوداد، في تدعيم الفريق بأفضل الصفقات واللاعبين المميزين، استعدادا للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا في النسخة المقبلة 2023/2024، بالإضافة للمسابقات المحلية التي يتواجد فيها الفريق المغربي مثل الدوري وكأس المغرب.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "هبسورت المغربية"، اليوم الأربعاء:" بواليا يتواجد الآن في الدار البيضاء، تمهيدا للدخول في مفاوضات رسمية مع نادي مسئولو الوداد البيضاوي.

بواليا يقترب من الانضمام للوداد المغربي هذا الصيف 

وذكرت الصحيفة المغربية، أنه في حالة نجاح المفاوضات مع المهاجم الكونغولي، سيوقع على عقود انضمامه للفريق المغربي.

وأضافت الصحيفة المغربية، أن اللاعب الكونغولي، أصبح لاعبا حرا، بعد قيامه بفسخ عقده مع الأهلي بالتراضي بين الطرفين، خاصة أن لائحة اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، تنص على وجود 5 محترفين فقط في الموسم الجديد نسخة 2023/2024.

وتضم قائمة الأهلي حاليا 5 أجانب، وهم التونسي علي معلول والمالي أليو ديانج والجنوب إفريقي بيرسي تاو، والجزائري أحمد قندوسي، وأخيرا المغربي رضا سليم أحداث المنضمين.

وتجدر الإشارة إلى أن والتر بواليا، صاحب الـ28 عامًا، انتقل لصفوف المارد الأحمر في يناير 2021 -2022 قادمًا من فريق الجونة، ورحل بعد مرور 6 أشهر فقط على سبيل الإعارة لفريق مالطيا سبور التركي ثم السيلية القطري وأخيرا القادسية السعودي، قبل فسخ عقده نهائيا.

وشارك بواليا خلال تجربته مع الأهلي في 31 مباراة سجل 5 أهداف وصنع 4.

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