الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تامر حسنى و"لايت شو".. مفاجآت مهرجان القاهرة للدراما بحفل افتتاحه فى العلمين الجديدة

تامر حسني
تامر حسني

كشفت شرمندة الدسوقي، مراسلة برنامج "مساء dmc"، تفاصيل الاستعدادات لانطلاق مهرجان "القاهرة للدراما"، موضحة أنه سينطلق غدًا الخميس في تمام الثامنة ويذاع مباشرة عبر فضائية dmc.

وأضافت خلال مداخلة عبر "سكايب" لبرنامج "مساء dmc"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن المهرجان سيقام في منطقة "نورث سكوير" بالعلمين الجديدة، والتجهيزات له تجري على قدم وساق، للاحتفال بمرور 60 عامًا على عرض أول عمل درامي مصري.

وأشارت الدسوقي إلى أنه تم وضع الملصقات الخاصة بالمهرجان، ويجري إقامة مسرح والذي يقام عليه حفل تكريم النجوم وتوزيع جوائز المهرجان.

تامر حسني مفاجأة حفل الافتتاح

وكشفت أن الفنان تامر حسني، سيحيي حفل افتتاح المهرجان، ويشارك الفنان أحمد عصام في أعمال "اللايت شو"، والتي يستغل فيها أبراج العلمين للخروج بشكل أجمل للمهرجان.

فضائية DMC مهرجان القاهرة للدراما العلمين الجديدة تامر حسني حفل الافتتاح اللايت شو

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